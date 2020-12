Lo scontro avvenuto al Grande Fratelll Vip 5 lo scorso lunedì fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ha lasciato degli strascichi. Nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre, Selvaggia Roma, nel commentare l’accaduto, ha lanciato l’ennesima stoccata nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. A detta della 31enne romana, Elisabetta dovrebbe smetterla di fare la “superiore” perché a parte una buona posizione economica non avrebbe nulla di diverso dalle sue coinquiline.

L’attacco della Roma

Giulia Salemi, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma sono tornate sull’atteggiamento avuto da Elisabetta Gregoraci in occasione della 22esima puntata del Grande Fratello Vip 5.

A detta della Salemi, la showgirl calabrese dovrebbe farsi un esame di coscienza. Per Dayane invece, Rosalinda ha solo detto quello che tutti pensano di Elisabetta ma che nessuno ha il coraggio di dire. Inoltre, Mello ha sostenuto che Gregoraci non può fare agli altri quello che non vuole nei suoi confronti. A quel punto è intervenuta Selvaggia Roma che ha lanciato l’ennesima stoccata all’ex moglie di Flavio Briatore. La 31enne ha ammesso di essere abbastanza infastidita dall’atteggiamento della Gregoraci. A detta della gieffina, Elisabetta tutte le volte che si rapporterebbe con il prossimo direbbe spesso “perché io sono”. Un’affermazione che non piace all’ex protagonista di Tempetation Island che ha cominciato a sparare a zero sulla sua coinquilina: “Non sono la persona che fuori ti leccherà il c***o. Non voglio la tua amicizia perché non me ne frega niente”.

Infine, Roma ha sostenuto che vede Elisabetta Gregoraci al suo stesso livello perché hanno entrambe due braccia, due gambe e un cervello. Prima di concludere il suo pensiero, Selvaggia ha fatto una cosa al vetriolo: “Sai che cos’hai più di me? Il mantenimento, i soldi e un lavoro in tv”. Per l’ennesima volta, Roma ha anche criticato il comportamento che Elisabetta ha avuto nei confronti di Pierpaolo Pretelli, definendola una persona falsa.

Salemi si dissocia dal pensiero della Roma

Di fronte alle affermazioni di Selvaggia Roma, Giulia Salemi si è subito dissociata. La modella italo-persiana ha cercato di mettere in guardia la sua coinquilina: “Non cadere in questa roba qua”. Nonostante tutto, la 27enne ha ribadito di non avere compreso l’atteggiamento della Gregoraci.

A detta della Salemi, la reazione di Elisabetta dopo essere stata definita una “snob”, sarebbe stata sproporzionata. Inoltre, Giulia ha riferito che la showgirl calabrese sia sempre convinta di avere ragione su ogni cosa.