Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 dicembre, Christoph vorrà risolvere i suoi problemi finanziari il prima possibile, ma l'uomo sarà ostacolato da Ariane Kalenberg. Quest'ultima non vorrà che il Saalfeld ritrovi la tranquillità, anzi la sua rabbia nei confronti dell'albergatore crescerà a dismisura. Nel frattempo Linda non ci metterà molto a dubitare della Kalenberg e sarà assai preoccupata per suo fratello Christoph. Quest'ultimo, intanto, sarà parecchio preso da Ariane e trascorrerà una notte insieme a lei.

Successivamente Franzi si confronterà con Tim, ma dopo la conversazione con l'uomo sembrerà alquanto confusa. Nonostante ciò, la donna continuerà a rimanere insieme a Steffen.

Spoiler Tempesta d'amore: Linda dubita di Ariane

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 7 all'11 dicembre, Christoph sarà desideroso di risolvere i suoi problemi fiscali, così deciderà di recarsi in banca per versare il denaro utile, ma Ariane cercherà di fermarlo in tutti i modi, poiché la donna vorrà che l'imprenditore rimanga in difficoltà. Nel frattempo Dirk cercherà di salvare la situazione, ma Linda comincerà a dubitare della buona fede di Ariane nei confronti di suo fratello. Christoph, intanto, sembrerà assai sottomesso dalla Kalenberg, tanto che deciderà di trascorrere tutta la notte insieme a lei.

Christoph e Ariane trascorrono la notte insieme

Christoph e Ariane passeranno tutta la notte insieme, ma l'uomo ad un certo punto fingerà di dormire e ascolterà una strana telefonata tra Ariane e una certa Karla: in seguito si scoprirà che Karla in realtà è un uomo di nome Karl. Successivamente l'albergatore farà alcune domande scomode ad Ariane in merito al suo passato, ma la donna sin da subito si rifiuterà di rispondere.

Dopo lo strano atteggiamento della donna, il Saalfeld comincerà ad avere parecchi sospetti in merito alla sua lealtà, così vorrà trovare un modo per annullare i suoi dubbi e chiederà al suo assistente Schulz di fare delle ricerche approfondite su di lei. Infine, la Baumgartner continuerà ad essere in ansia per suo fratello Christoph.

Ariane lascia Christoph

Ariane scoprirà improvvisamente che Christoph ha ingaggiato Schulz per indagare sul suo conto, la donna dopo la scoperta sarà assai turbata, così deciderà di lasciare definitivamente il Saalfeld. Frattanto Steffen e Franzi continueranno a stare insieme, anche se la donna dopo aver parlato con Tim, sembrerà notevolmente scossa.