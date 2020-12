Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore rivelano che nella puntata che andrà in onda mercoledì 23 dicembre su Rai 1 alle 15:55, Maria sarà impegnata a organizzare il suo viaggio in Sicilia, la donna prima di partire avrà un pensiero molto dolce nei confronti di Salvatore e Rocco. In seguito Beatrice prenderà una decisione inaspettata in merito al suo lavoro, mentre Luciano penserà a un regalo da acquistare per Carletto e chiederà dei consigli a Federico. Quest'ultimo invece, riceverà presto un particolare dono, da parte di Umberto Guarnieri. Successivamente Marta sarà impossibilitata a ritornare a Milano per le feste di Natale, a causa di una brutta tempesta di neve.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Maria decide di partire per la Sicilia

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa il 23 dicembre, Maria avrà ormai deciso di trascorrere le vacanze di Natale in Sicilia, così comincerà a organizzare la partenza. Prima di lasciare Milano, la donna farà una sorpresa a Rocco e a Salvatore, visto che neanche Agnese sarà presente durante la vigilia e preparerà alcuni piatti prelibati per i due giovani, da gustare durante la cena di Natale. Nel frattempo Beatrice assisterà a una brutta lite, nella quale saranno coinvolti i suoi due figli Serena e Pietro, oltre al personale del Circolo.

Beatrice si licenzia

Beatrice sarà assai turbata dopo aver assistito al diverbio nel quale sono stati coinvolti i suoi figli, così prenderà una decisione improvvisa e si licenzierà.

In seguito Luciano penserà all'arrivo del Natale, ormai imminente, così si confronterà con Federico in merito a un regalo che vorrebbe acquistare per Carletto. Per il giovane Cattaneo sarà alquanto strano sentire suo padre parlare di un possibile dono per il figlio di una donna che non sia sua madre, ma ormai sarà grande abbastanza per comprendere la situazione.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Marta non riesce a tornare a Milano

Umberto Guarnieri farà un regalo a Federico Cattaneo e chiederà a Vittorio di farlo avere al giovane il prima possibile. Frattanto al Paradiso tutti saranno impegnati a organizzare l'evento che vedrà protagonisti Babbo Natale e due simpatici elfi, i quali saranno inscenati da Carletto e Serena. A casa Conti, invece, l'atmosfera sarà molto più serena, ma una chiamata improvvisa di Marta cambierà l'umore dei presenti.

La donna avviserà il marito di non poter ritornare a casa per la vigilia di Natale, poiché è rimasta bloccata da una tempesta di neve. Vittorio sarà alquanto dispiaciuto per il fatto che sua moglie non riesca a tornare a Milano e si preparerà a trascorrere le feste insieme a Pietro, Serena e Beatrice.