Enrica Pintore è Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle Signore, ora in pausa per le festività. Le nuove puntate andranno in onda su Rai 1 a partire dal 4 gennaio, nelle quali ci saranno svolte e cambiamenti nelle vite degli amati personaggi. Tra questi proprio Clelia che, dopo un lungo periodo in cui ha amato in silenzio Luciano, potrà vivere il suo amore alla luce del sole.

Secondo alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate in onda dal 4 all'8 gennaio infatti, Federico deciderà di lasciare la casa in cui vivono Luciano e Clelia. La coppia potrà così vivere la sua storia senza più intoppi (almeno per il momento).

Sarà dunque tanta la felicità per la bella Calligaris, ora non più costretta a dividere il ragioniere con Silvia.

Mentre si attende la messa in onda degli episodi in prima tv assoluta, l'attrice che presta il volto a Clelia Calligaris nella soap opera ha rilasciato un'intervista a un noto settimanale, nella quale ha fatto una confessione sulla sua vita privata.

Il Paradiso delle Signore, l'attrice Enrica Pintore lontana dalla sua famiglia

L'attrice che interpreta Clelia ne Il Paradiso delle Signore ha diverso punti in comune con la bella Calligaris, in primis la determinazione e il desiderio di proteggere le persone che ama. Per Enrica Pintore non è stato un Natale come gli altri, vista la situazione che sta interessando l'Italia e non solo.

A causa della pandemia infatti, Enrica Pintore non ha potuto raggiungere la Sardegna, dove vive la sua famiglia d'origine.

Per ovviare alla distanza, l'attrice ha raccontato di aver sentito i propri cari con una videochiamata molto emozionante, oltre a realizzare i piatti tipici della regione, così da essere più vicina.

Roberto Farnesi: 'Stiamo vivendo un incubo'

Anche Roberto Farnesi, Umberto Guarrnieri ne Il Paradiso delle Signore, ha voluto fare una riflessione su questo periodo estremamente difficile, ricordando con affetto e un po' di malinconia il Natale che lo rendeva così felice da piccolo, quando preparava il Presepe in compagnia e faceva cadere le rocce del paesaggio, facendo ''arrabbiare'' la madre.

Farnesi, nella sua intervista, ha anche colto l'occasione per fare un augurio speciale agli italiani, ''Un popolo forte che saprà reagire a questo incubo che stiamo vivendo''.

Il futuro di Luciano e Clelia ne Il Paradiso delle Signore

Enrica Pintore, nonostante sia circondata dagli affetti, ha dovuto rinunciare a raggiungere i propri cari: ''Non posso stare con la mia famiglia'', ha detto nella sua intervista.

A rincuorare l'attrice però, l'amore delle persone con le quali ha passato le festività natalizie.

Amore che allieterà anche Clelia nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 4 all'8 gennaio 2021 in prima Tv: Luciano ha ormai deciso di vivere la sua storia con la dolce Calligaris, lasciando Silvia e un matrimonio che non lo rendeva felice.

Clelia e Luciano, insieme al piccolo Carletto, saranno molto felici. Ma, come si sa, la tranquillità non è una prerogativa delle trame de Il Paradiso delle Signore. Staremo dunque a vedere come evolverà la loro relazione.