Nelle prossime puntate di DayDreamer, che andranno in onda su Canale 5, arriverà il giorno della festa di compleanno di Can e tutti saranno pronti nella sua villa per festeggiarlo. Sarà Sanem a portarlo con una scusa, infatti gli dirà che ha organizzato una serata da trascorrere loro due da soli. Il party, invece, verrà organizzato da Huma, che per mettere in imbarazzo Sanem ha invitato dei vecchi amici di Can che hanno studiato nelle università più prestigiose della Turchia. La perfida mamma Divit spererà che la differenza culturale che li distingue possa mettere la giovane Aydin a disagio, ma alla fine non sarà così.

I vecchi amici di Can simpatizzano con Sanem

Gli amici di Can accoglieranno Sanem a braccia aperte e quando Huma si accorgerà di ciò, partirà subito all'attacco. Sottolineerà che è stata lei a organizzare la festa e solo grazie all'aiuto di Polen è riuscita a contattare tutti i suoi vecchi amici, ma Can non rimarrà particolarmente colpito dalla "voglia di fare" delle due donne.

Successivamente arriverà alla festa la famiglia Aydin, che racconterà di essere arrivata a casa Divit utilizzando la metro. Huma non perderà occasione per mettere in risalto la bassa classe sociale della famiglia di Sanem, soprattutto dopo aver sentito che sono arrivati a casa con i mezzi pubblici. Proverà a trovare l'appoggio degli amici di Can, ma non lo troverà, infatti loro saranno molto concordi nell'utilizzare la metro, trovandolo un mezzo molto comodo e a basso impatto ambientale.

Intanto gli Aydin, senza volerlo, sferreranno un colpo contro Huma. Infatti regaleranno a Can delle nuove pietre lunari. Mamma Divit troverà questo presente "ridicolo", ma Can le farà notare, con una frecciatina, che soltanto chi lo conosce veramente può fargli un regalo così significativo. Can li ringrazierà con un abbraccio e per Huma sarà l'ennesimo colpo al cuore.

Leyla dice a Emre che non sta più insieme con Osman

La festa di compleanno di Can, però, diventerà la giusta occasione per far avvicinare tre coppie e tra queste sono presenti Ayhan e CeyCey. La ragazza cercherà di mettere da parte tutti i dissapori avuti con il ragazzo e consoliderà la loro unione con il loro primo bacio.

Muzaffer, invece, si avvicinerà sempre di più a Guliz.

Il ragazzo, finalmente, si è arreso all'idea di voler sposare Sanem e per tale motivo chiederà alla dipendente pettegola della Fikri Harika di uscire insieme a lui. La ragazza si sentirà in imbarazzo, per questo gli dirà che avrà bisogno di pensarci su.

Ci sarà un piccolo riavvicinamento anche tra Leyla ed Emre. La ragazza comunicherà al giovane Divit che lei e Osman non stanno più insieme. Le cose, però non finiranno qui, perché a breve anche Can deciderà di fare un passo definitivo e molto importante con Sanem.