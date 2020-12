Il Paradiso delle signore è pronto per un'altra settimana e i colpi di scena per i personaggi non mancheranno. Secondo le anticipazioni dal 21 al 25 dicembre, tutti i protagonisti ai prepareranno per trascorrere il Natale e per molti di loro sarà un modo diverso di trascorrere la festa. In assenza di Agnese, partita con il marito per Partanna, per i giovani Amato cucinerà Maria. Vittorio passerà l'importante festività con la cognata e i nipoti, poiché Marta sarà bloccata dal maltempo. Per Luciano sarà il primo Natale con Carletto e Clelia, mentre Federico esaudirà il desiderio di Silvia e sarà a casa Cattaneo.

Per la coppia formata da Cosimo e Gabriella arriverà la data delle nozze, mentre Armando scarterà il regalo di Agnese con un emozionante biglietto.

Luciano passerà il primo Natale con Clelia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 dicembre raccontano di un Natale emozionante per Luciano che per la prima volta trascorrerà la sera della vigilia in compagnia di Clelia e Carletto. A Villa Guarnieri ci sarà molta attesa per l'arrivo di Marta, previsto per la vigilia e Adelaide organizzerà la serata in famiglia. La donna però non terrà conto della volontà di Vittorio e sua moglie che hanno intenzione di trascorrere la festività con Beatrice e i nipoti. La contessa escogiterà quindi un modo per tenere lontana la cognata di Vittorio dalla sua famiglia, offrendo alla donna una vacanza in montagna, ma lei declinerà l'invito.

Beatrice vorrà accontentare i suoi figli che desiderano passare le feste con lo zio, ma Adelaide avrà un piano di riserva e revocherà alla cameriera le ferie. Quando il signor Conti scoprirà che la cognata dovrà lavorare anche per le feste, affronterà di petto sua zia.

Al Circolo, i rapporti tra Beatrice e il personale peggioreranno a causa di un diverbio in cui saranno coinvolti anche Pietro e Serena e la donna deciderà di dimettersi.

L'atmosfera natalizia a casa Conti sarà molto rilassata, ma ci sarà ancora un imprevisto da affrontare: Marta telefonerà per avvertire che non potrà raggiungere Milano a causa del forte maltempo. Nonostante l'assenza della signora Conti, il Natale per Vittorio sarà sereno insieme alla cognata e i bambini: al termine della serata Beatrice resterà a dormire da Vittorio.

Beatrice resta a dormire a casa di suo cognato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 25 dicembre, rivelano che Agnese sarà lontana da Armando e i suoi ragazzi. Salvatore, Rocco e il magazziniere, però, potranno contare sulla cucina di Maria che preparerà delle prelibatezze de gustare in sua assenza. La ragazza, infatti, per le feste partirà per raggiungere il suo paese Natale. Per la cena della vigilia, gli uomini organizzeranno una serata tra loro grazie all'idea delle Veneri che prepareranno una bella sorpresa per loro. Silvia esprimerà il desiderio di passare la vigilia con Federico e Luciano proverà a convincere il ragazzo a fare felice sua madre. Grazie anche all'intervento di Stefania, Silvia potrà abbracciare suo figlio a casa Cattaneo per il Natale.

Intanto per Marcello non saranno giorni facili perché il ragazzo soffrirà molto per la fine della sua storia con Roberta, ma a consolarlo ci proverà Ludovica. Infine, per Cosimo e Gabriella i progetti proseguiranno, perché i due fidanzati arriveranno a fissare una data per il loro matrimonio.