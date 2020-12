Emanuel Caserio, che ne Il Paradiso delle Signore interpreta il ruolo di Salvatore Amato, la sera del 27 dicembre ha pubblicato un post nelle sue storie Instagram, in cui ha avvertito i fan che si sarebbe allontanato per un po' di tempo dai social. L'attore della fiction di Rai 1 ha specificato che troppe persone stanno soffrendo in questo periodo e ha deciso di non condividere nulla in questi giorni di festa.

L'attore di Salvatore de Il Paradiso delle signore si allontana da Instagram

Emanuel Caserio ha voluto avvertire i suoi seguaci che, per il periodo delle festività natalizie, si sarebbe allontanato dai social.

L'interprete di Salvatore Amato ha scritto che, al momento, non se la sentiva di ostentare una felicità che non corrispondeva al suo reale stato d'animo: ''Per queste feste ho deciso di staccare da Instagram. Ho deciso di non pubblicare niente perché questo Natale non mi sta piacendo''.

Emanuel Caserio conosce persone che stanno attraversando un periodo difficile

L'attore de Il Paradiso delle signore ha proseguito, motivando le ragioni che l'hanno spinto a prendere questa decisione: ''Conosco troppe persone in difficoltà, vedo troppe persone infelici, sento troppa paura per il futuro''. Emanuel Caserio, pensando quindi alle persone intorno a lui e al particolare momento che stiamo vivendo a causa della pandemia, ha scelto di non condividere momenti di gioia soltanto per apparire contento quando in realtà non lo è: ''Fingerei se mettessi post o storie che non rappresentano ciò che provo realmente solamente perché a Natale bisogna sembrare felici''.

Il futuro di Salvatore ne Il Paradiso delle signore

Al momento, Il Paradiso delle signore non sta andando in onda e la fiction di Rai 1 riprenderà la consueta programmazione a partire da lunedì 4 gennaio. Le anticipazioni della prima settimana del 2021 rivelano che verranno narrate le vicende di Salvatore e ci sarà un colpo di scena che terrà con il fiato sospeso i telespettatori.

L'ex fidanzata del barista de La Caffetteria, infatti, troverà una lettera di Amato e le parole del giovane potrebbero far cambiare rotta nel futuro di Gabriella che, al momento ha pianificato le nozze con Cosimo. Salvatore, in seguito a questo evento, potrebbe quindi riavvicinarsi a Rossi. Nella vita di Amato però potrebbe crearsi anche un problema, infatti il rapporto fra lui e sua mamma potrebbe subire una frattura perché il ragazzo scoprirà che è stata proprio Agnese a nascondere la lettera indirizzata a Gabriella e il barista potrebbe arrabbiarsi con lei.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per sapere cosa accadrà nella vita di Salvatore.