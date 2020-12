Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, ambientata in un lussuoso condominio situato nella località di Posillipo, una zona residenziale di Napoli. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 28 dicembre 2020 al primo gennaio 2021. Questa settimana la soap conterà soltanto 4 appuntamenti serali al posto dei consueti 5 settimanali, in quanto non verrà trasmessa la puntata del 31 dicembre per le celebrazioni del Capodanno.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla delusione che avrà Raffaele, sulle richieste di Leonardo a Serena, sui tentativi fatti da Roberto per ingraziarsi Marina e gli operai dei Cantieri, sull'organizzazione di un Capodanno da sogno a palazzo Palladini, sui problemi lavorativi di Silvia, sulla tristezza di Bianca e sulla decisione di Michele di fare un servizio sui Presepi di Napoli.

L'insediamento di Roberto ai cantieri

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che dopo la fine della sua storia d'amore con Serena, Leonardo si lascerà andare ma dopo un po' cercherà di contattare nuovamente la sua ex. Nel frattempo, Roberto s'insedierà al vertice dei Cantieri, continuando a sfruttare l'aiuto di Lara per non lasciare che Marina scopri tutti i loro piani per rovinarla. Con l'aiuto di Raffaele, Michele preparerà un servizio radiofonico dedicato all'arte presepiale campana. Silvia sarà costretta a riorganizzare il lavoro al Caffè Vulcano a causa della partenza di Cristina.

Ferri cercherà in tutti i modi di farsi accettare dagli operai dei Cantieri, mentre Lara inizierà a tramare qualcosa per allontanare nuovamente Marina da Roberto.

Serena sarà costretta ad accettare una richiesta di Leonardo, evitando così che quest'ultimo possa nuocerle. Silvia non sarà molto convinta del ruolo di Diego al Vulcano, senza sapere che Raffaele, nel frattempo, ha ricevuto una brutta notizia.

Vittorio organizzerà il veglione di Capodanno

Nonostante i dubbi di tutti i condomini e le titubanze di Alex, Vittorio sarà determinato più che mai ad organizzare un grande veglione di Capodanno che possa rimanere negli annali di Palazzo Palladini.

Giulia tenterà di convincere Franco ed Angela ad aiutare Bianca a superare il dolore per l'assenza dei suoi genitori. Le macchinazioni utilizzate da Roberto per impadronirsi dei Cantieri stanno per essere scoperte e potrebbero avere delle conseguenze potenzialmente tragiche per Marina e Fabrizio. Renato acquisterà per sbaglio dei fuochi d'artificio troppo rumorosi e cercherà di liberarsene dandogli a Raffaele.