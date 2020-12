Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore di questa settimana sono state a dir poco ricche di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Roberta che ha scelto di lasciare definitivamente la sua amata Milano e soprattutto i suoi affetti più cari per trasferirsi a Bologna. Un'uscita di scena che non passerà affatto inosservata, dato che Roberta è andata via dopo aver scoperto il tradimento da parte del suo fidanzato Marcello. Ma si tratta di un addio definitivo? A fare un po' di chiarezza è stata l'attrice Federica De Benedettis che dal suo profilo Twitter non ha escluso un possibile ritorno in futuro.

L'addio di Roberta de Il Paradiso delle signore: lascia Milano dopo aver scoperto il tradimento di Marcello

Nel dettaglio, Roberta è uscita di scena nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore trasmessa questo venerdì pomeriggio su Rai 1.

La "Venere" aveva scoperto che il suo Marcello l'aveva tradita, dando un bacio a Ludovica Brancia e a quel punto ha deciso di partire definitivamente per Bologna, dove le aspetta una nuova avventura professionale che si preannuncia molto stimolante.

Un addio che ha lasciato l'amaro in bocca ai tanti fan della coppia composta da Roberta e Marcello, i quali speravano di poter assistere ad un lieto fine per i due protagonisti della seguitissima soap opera pomeridiana in onda su Rai 1.

L'attrice di Roberta commenta sui social l'addio nella soap

Del resto, prima che entrasse in gioco il perfido Mantovano (che ha cominciato a ricattare Marcello), il giovane Barbieri aveva intenzione di partire con Roberta e addirittura di sposarla.

Ma cosa succederà nelle puntate future de Il Paradiso delle signore 5?

Ci sarà il ritorno in scena di Roberta, interpretata dall'attrice Federica De Benedettis oppure no? A fare un po' di chiarezza in queste ore è stata l'attrice stessa che ha postato una serie di tweet sul suo account ufficiale.

Non si esclude un ritorno di Roberta nel futuro de Il Paradiso delle signore

Federica ha innanzitutto svelato ai suoi fan che in questi anni, proprio come loro, ha sempre fatto il tifo per Roberta e ha sbuffato per il suo essere sempre perfettina e secchiona.

"Ho gioito quando ha scelto di seguire il cuore anziché la testa" ha scritto l'attrice ringraziando poi i fan della soap per averle tenuto compagnia e per l'affetto dimostrato.

E in vista del futuro, Federica non ha escluso a priori un ritorno in scena di Roberta nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. "Ma chissà che non sia soltanto un arrivederci.

Chissà" ha scritto l'attrice sui social, lasciando così un ultimo barlume di speranza ai suoi fan che a questo punto sperano di poterla vedere rientrare in scena in futuro.