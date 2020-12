Il pubblico de Il Paradiso delle Signore nel corso della puntata di venerdì pomeriggio ha dovuto salutare il personaggio di Roberta, interpretato dall'attrice Federica De Benedittis. L'amata Roberta è uscita di scena, abbandonando definitivamente Milano per potersi trasferire a Bologna e iniziare un nuovo percorso di vita che la terrà lontana da Marcello, colui che sembrava essere il suo nuovo principe azzurro. Ma cosa succederà in futuro? Ci sarà il ritorno di Roberta nelle puntate del 2021 della soap opera di Rai 1 oppure no? A fare un po' di chiarezza è stata l'attrice stessa attraverso una diretta condivisa con i suoi fan su Instagram.

Roberta se ne va da Il Paradiso delle signore: le parole dell'attrice su un possibile ritorno futuro

Poco dopo la fine della puntata di ieri de Il Paradiso delle signore, l'attrice di Roberta ha scelto di ringraziare i fan e lo ha fatto in diretta social dove ha risposto anche ad un po' di domande, tra cui quelle dei tantissimi sostenitori che volevano sapere se in futuro ci sarà il ritorno della "Venere" a Milano.

"Non so se Roberta tornerà, si vedrà con il tempo" ha dichiarato Federica nel corso della diretta social aggiungendo che la scelta di lasciare il cast della serie tv di successo di Rai 1 è stata sua. L'attrice, infatti, ha ammesso che dopo due anni di set intenso ha deciso di prendersi un po' di tempo per se stessa, ammettendo però di non essere incinta così come si era vociferato sul web in queste settimane.

"Per il momento sono felice di prendermi più tempo per me" ha ammesso Federica De Benedittis che, tuttavia, non ha escluso proprio a priori un possibile ritorno futuro della sua amata Roberta nel cast de Il Paradiso delle signore.

Le parole dell'attrice di Roberta sul personaggio del Mantovano nel Paradiso delle signore

E poi ancora, l'attrice di Roberta ha avuto modo di parlare anche del personaggio del Mantovano, entrato in scena in queste ultime settimane e in grado di portare scompiglio nelle vite di Roberta e Marcello, al punto da portarli ad intraprendere due strade differenti.

A tal proposito, la De Benedittis ha ammesso che gli autori della soap si sono adeguati alla sua scelta e hanno fatto intervenire il Mantovano anche per movimentare un po' la storia e le trame.

Pietro Masotti, alias Marcello, commenta l'uscita di scena di Roberta dalla soap opera

Durante la diretta social è intervenuto anche l'attore Pietro Masotti che veste i panni del giovane Marcello Barbieri nella seguitissima soap opera che appassiona tutti i giorni una platea di oltre 2 milioni di affezionati spettatori.

Secondo Masotti, ci voleva questo espediente drastico altrimenti Roberta non si sarebbe mai staccata definitivamente da Marcello. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due protagonisti del Paradiso? Lo scopriremo nel corso delle puntate future.