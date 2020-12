I colpi di scena non mancano mai al Grande Fratello Vip e nel corso della puntata serale del 18 dicembre, il padrone di casa Alfonso Signorini si è reso protagonista di una gaffe. Durante la serata c'è stato un momento di "varietà" che ha visto protagoniste le donne della casa sulle note di "Jingle Bell Rock" e "All I Want for Christamas is You". Successivamente è toccato esibirsi anche alle donne già eliminate dal reality e presenti in studio e Signorini ha commentato la performance dal vivo, senza accorgersi del fatto che il suo microfono fosse ancora accesso, lasciandosi andare ad un commento su Elisabetta Gregoraci.

Alfonso Signorini, gaffe in diretta su Elisabetta Gregoraci durante la puntata del GF Vip

Quando le ex gieffine si sono esibite in questa performance natalizia, Signorini si è posizionato accanto al palco e ha commentato lo show, senza rendersi conto che in quel momento il suo microfono non era stato ancora spento dalla regia.

Il conduttore del GF Vip era abbastanza preoccupato per il vestito indossato da Elisabetta Gregoraci, abbastanza aderente, che rischiava di far uscire qualcosa di troppo.

"Le te... della Gregoraci le vedo in serio pericolo" ha commentato Signorini assistendo in diretta alla performance e lasciandosi andare così a questa gaffe involontaria che non è passata, però, inascoltata ed è stata subito ripresa sui social da Trash Italiano.

La squalifica di Filippo Nardi dalla puntata del Grande Fratello Vip del 18/12

Una puntata decisamente interessante quella del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, caratterizzata non soltanto dalla gaffe in diretta del padrone di casa ma anche dalla squalifica di Filippo Nardi.

Nel corso della puntata è stata mostrata la clip con tutte le parole offensive che nel corso di questi giorni aveva pronunciato nei confronti di Maria Teresa Ruta ma anche di altre concorrenti di questa edizione.

Parole che hanno indignato l'opinione pubblica e anche lo stesso Signorini che ha ammesso di essere senza parole. A quel punto, quindi, è stata immediata la reazione della produzione del GF Vip che ha deciso di procedere con la squalifica definitiva dal gioco.

Filippo, quindi, dopo essersi scusato con Maria Teresa e le altre donne della casa ha così dovuto abbandonare il reality show.

Cristiano Malgioglio perde al televoto ed è eliminato dal GF Vip

Occhi puntati anche sul risultato del televoto di questa settimana che vedeva a rischio Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi.

Contrariamente a tutte le aspettative, ad avere la peggio è stato Cristiano Malgioglio che ha dovuto abbandonare definitivamente la casa.