Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre con tanti avvenimenti da non perdere. Agnese dovrà partire per la Sicilia con Giuseppe, il marito che ormai credeva non facesse più parte della sua vita.

Marcello invece dovrà affrontare un periodo bruttissimo dopo l'addio di Roberta. Il giovane Bergamini proverà a farsi forza sapendo che la fidanzata (o meglio, la ex) è al sicuro a Bologna, lontano dal Mantovano. Meglio così piuttosto che saperla in pericolo.

Il paradiso delle signore anticipazioni puntate 21-25 dicembre su Rai 1 in prima Tv assoluta

È tempo di vacanze natalizie anche per gli amati protagonisti della soap campionessa di ascolti Il Paradiso delle Signore.

Sarà però un Natale molto strano - e non proprio felice - per molti di loro. Tra sofferte decisioni e imprevisti dell'ultimo momento, non ci sarà spazio per la noia.

Giuseppe si è ormai piazzato a casa Amato come se niente fosse. L'unico che pare dargli un po' di fiducia è Rocco, mentre Agnese soffre per non avere la possibilità di vedere Armando alla luce del sole come si era ripromessa. Questo ritorno non ci voleva proprio.

Nel frattempo, Marcello soffre terribilmente per la mancanza di Roberta, che si farà sentire già dai primi giorni. Sarà un Natale senza di lei, la donna che voleva sposare e alla quale ha rinunciato per salvarle la vita. A dargli conforto sarà ancora una volta Ludovica.

Marcello ha il cuore spezzato dopo l'addio di Roberta

Le anticipazioni settimanali Il paradiso delle signore raccontano che Marcello non riuscirà a trovare pace dopo che Roberta lo ha lasciato. La giovane non sa che il fidanzato ha sacrificato la loro felicità - e la sua reputazione - per metterla in salvo dal Mantovano.

Gli amici di Marcello proveranno a stargli accanto, ma non sembrerà esserci soluzione al suo immenso dolore.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Anche Ludovica lo sosterrà, mostrandosi commossa per il suo coraggio.

A casa Conti ci sarà un imprevisto. Marta, fermata a New York da una bufera di neve, non può tornare a casa in tempo per festeggiare il Natale con Vittorio. A prendere il suo posto è Beatrice con Serena e Pietro. Adelaide, furiosa, inizierà una guerra fredda contro di lei e Conti.

Il dolore di Armando nelle puntate natalizie Il paradiso delle signore

In occasione del Natale, Maria Puglisi deciderà di tornare in Sicilia per andare a trovare i suoi famigliari, ma non prima di aver fatto il suo regalo agli Amato: una deliziosa cena da gustare la sera della Vigilia.

Armando invece sarà molto addolorato quando vedrà il dolce bigliettino di Agnese nascosto nel cestino della biciletta che le ha regalato: ora lei è con Giuseppe in Sicilia, una situazione davvero difficile da sostenere.

Infine, nelle puntate Il paradiso delle signore che andranno in onda dal 21 al 25 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1, al grande magazzino arriverà Babbo Natale con due aiutanti molto speciali: Serena e Pietro.