Il Paradiso delle Signore prossimamente vedrà il ritorno di Giuseppe, il marito di Agnese Amato. L'uomo era sparito dalla circolazione dopo essersi rifatto una vita in Germania, ma pare che le cose non siano andate come sperato. Per la signora Amato invece nel frattempo è arrivato l'amore con Armando, tanto insperato quanto travolgente.

Giuseppe non sarà l'unico ritorno inaspettato nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore in onda in questo dicembre. La prossima settimana rientrerà Ludovica Brancia, pronta a implorare perdono ai Guarnieri. E non solo: Marta prenderà di tutta fretta un volo per lasciare New York e provare a salvare il suo matrimonio con Vittorio messo a rischio da Beatrice, mentre a Villa Guarnieri Nicoletta e Riccardo porteranno una ventata di felicità.

Il Paradiso delle Signore, ultime anticipazioni: Agnese davanti al marito Giuseppe

Colpo di scena nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore: Giuseppe, il marito di Agnese, tornerà a Milano. Ignaro del fatto che la moglie abbia intrecciato una nuova relazione con Armando, crederà di avere ancora tutti i diritti di consorte.

Agnese con difficoltà si è ripresa dalla delusione per il tradimento di Giuseppe, che in Germania si è rifatto una vita con un'altra donna, abbandonando senza remore sua moglie e i figli. Come se nulla fosse, l'uomo farà ritorno a Milano pieno di buone intenzioni e sicuro del perdono della devota Agnese, ma sarà davvero così?

Quel che è certo è che Agnese e Armando dovranno rimandare l'ufficializzazione della loro storia, proprio ora che si erano decisi a dire a Rocco e Salvatore la verità.

Come se non bastasse, saranno costretti a vedersi come due amanti clandestini, visto che Giuseppe si dimostrerà una presenza piuttosto ossessiva e ingombrante.

Giuseppe vuole riportare Agnese in Sicilia nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore

Armando non ci metterà molto a capire che il ritorno di Giuseppe porterà solo guai.

Agnese proverà a rassicurarlo, chiedendogli tempo e pazienza. Peccato che l'egoista merito pretenda di rientrare nella sua vita a tutti i costi, tanto da chiedere ad Agnese di presentarlo al Paradiso delle Signore. La povera signora Amato, imbarazzata come non mai, dovrà accontentare la sua richiesta.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle nuove puntate, riportate dal sito Marida Caterini, si apprende che Giuseppe si accorgerà ben presto del legame che si è instaurato tra la moglie e Armando. Sarà così che avrà la brillante idea di chiedere ad Agnese di tornare con lui in Sicilia, a Partanna, con la scusa di passare nel luogo dove hanno vissuto per tanto tempo le vacanze di Natale.

Agnese si troverà quindi tra due fuochi: se da una parte non vuole che Giuseppe scopra la sua storia con Armando, dall'altra trema alla sola idea di stare con lui lontano da Ferraris.