Martedì 8 dicembre 2020 su Rai1 i telespettatori italiani potranno assistere alla quarantaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap che intrattiene i pomeriggi di milioni di fan. Dagli spoiler da poco diffusi, nella puntata che sarà trasmessa martedì 8 dicembre Roberta sarà arrabbiatissima perché il giovane Barbieri non si presenterà all'appuntamento per andare al cinema con Gabriella e Cosimo. Successivamente la Pellegrino sarà furiosa ma sarà anche ignara del fatto che il giovane Barbieri è stato bloccato da Mantovano. Marcello infatti non saprà come liberarsi dei continui ricatti del malavitoso e sarà costretto purtroppo a mentire alla sua amata.

Silvia Cattaneo ha un malore quando scopre che il figlio si trova bene con la sua nuova famiglia

Nel frattempo la Colombo racconterà alla signora Cattaneo di aver visto, al ritorno da un giro ai mercatini, Federico al cinema assieme a Luciano, Clelia e il piccolo Carletto. La povera Silvia sarà afflitta dal dolore, infatti avrà paura che il figlio la taglierà completamente dalla sua vita. Addolorata per questa situazione, Silvia inizierà a far uso di psicofarmaci e arriverà al punto di saltare anche numerosi pasti. Nel corso della puntata, a causa probabilmente dei farmaci assunti, la signora Cattaneo avrà un malore che necessiterà l'arrivo di un medico. Successivamente la signora Amato verrà a sapere che il signor Ferraris avrà dato tutti i suoi risparmi a Marcello per saldare il debito con Mantovano.

Adesso Armando non avrà più soldi nemmeno per comprare la sua bicicletta (unico mezzo utilizzato dal capo magazziniere). A tal proposito, la signora Agnese verrà aiutata dalla sua famiglia per raccogliere dei soldi da utilizzare per regalare una nuova bicicletta ad Armando.

Gabriella soddisfatta per i capi realizzati per le clienti del Circolo

Nel corso del quarantaduesimo episodio, Gabriella Rossi sarà decisamente soddisfatta del suo operato.

I capi da lei realizzati per le clienti del Circolo, in occasione de La Prima della Scala, sono piaciuti moltissimo a tutti coloro che li hanno ammirati. Intanto il giovane Marcello cercherà in tutti modi di farsi perdonare dall'amata Roberta. Grazie all'aiuto del socio Salvatore riuscirà ad ottenere il perdono della sua fidanzata. Nel frattempo, la zia Ernesta rivelerà al giovane Cattaneo del malessere accusato da Silvia.

Federico inizialmente sarà preoccupato per lo stato di salute della povera mamma, tanto che deciderà di andarla a trovare per sincerarsi del suo stato di salute. Purtroppo, però, all'ultimo minuto il giovane Federico cambierà idea sul da farsi e non si recherà dalla mamma.