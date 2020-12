Nella settimana che va da lunedì 7 a venerdì 11 dicembre 2020 andranno in onda altre cinque puntate de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera ambientata nella città milanese agli inizi degli anni sessanta che appassiona ogni giorno tantissimi italiani. Come confermano le anticipazioni, la settimana darà ampio spazio alla situazione di Federico e al malessere di Silvia, causato dalla non presenza nella sua vita del figlio. Intanto al Paradiso, alcuni dipendenti, in vista della festa di Sant'Ambrogio, visiteranno la famosissima fiera degli "O bej o bej". Il signor Ferraris cercherà di spiegare alla sua amata Agnese la storia del mercatino simbolo della festività natalizia di Milano, ma allo stesso tempo l'uomo la incoraggia a svelare la loro relazione a Salvatore e Rocco.

Federico a proprio agio con la sua nuova famiglia

Nel frattempo il giovane Cattaneo, si troverà in una situazione abbastanza confortevole a casa di Clelia e Luciano e il piccolo Carletto. All'interno del nuovo nucleo familiare, Federico si sentirà compreso e pieno di attenzione, malgrado ciò deciderà di non andare con loro al mercatino natalizio, ma raggiungerà la sua nuova famiglia al cinema nel tardo pomeriggio. Sarà proprio lì che si incontrerà con Stefania. La ragazza sarà di ritorno a casa dopo essere stata in fiera con le sue colleghe. Invece Cosimo verrà convinto da Gabriella ad invitare il giovane Barbieri e la Pellegrino alla prima della Scala dato che ormai mancherà poco alla partenza della coppia per Bologna.

Come anticipato dagli spoiler, però, Marcello non si presenterà all'appuntamento e Roberta si arrabbierà moltissimo. Il ragazzo ormai sarà veramente confuso in quanto non saprà come tirarsi indietro dai continui ricatti di Mantovano e inventerà una bugia per non andare al cinema con i suoi amici e Roberta.

Silvia avrà un malore e sarà soccorsa da Umberto

La signora Cattaneo verrà a conoscenza che il figlio avrà passato una piacevole serata al cinema con Luciano e la sua ormai nuova famiglia. La donna, afflitta, sarà spaventata dall'idea di essere allontanata completamente dalla vita del figlio. Intanto Roberta comunica a Marcello che in vista del Natale i suoi genitori vorranno conoscerlo, ma il ragazzo inventerà un'altra bugia alla sua amata e farà in modo che quest'incontro non avvenga.

Il giudice invece deciderà la sorte di Pietro che scombussolerà la famiglia Conti. Nonostante ciò il ragazzo chiederà di continuare, dopo la scuola, a lavorare con Rocco e Armando. La signora Cattaneo, ormai stravolta dal dolore per il figlio, e debole per l'assunzioni di psicofarmaci, si sentirà male vicino al grande magazzino. A soccorrere Silvia sarà Umberto Guarnieri che convincerà Federico a riallacciare il rapporto con la madre. Finalmente Silvia e il giovane Cattaneo si confronteranno a Villa Guarnieri, in presenza anche del ragioniere.

Roberta scopre l'anello comprato da Marcello

Successivamente Silvia, felice per aver parlato con il figlio, ringrazierà Umberto per l'aiuto che le ha dato.

Il commendatore racconterà ad Adelaide quanto accaduto ma la contessa inferocita raccomanderà ad Umberto di guardarsi le spalle da Silvia. Nel frattempo Roberta troverà per caso l'anello comprato dal suo amato e penserà che la proposta di matrimonio sarà davvero molto vicina. La Pellegrino sarà ignara del ritorno di Mantovano e di un altro viaggio in Svizzera che vedrà protagonista il suo Marcello che incontrerà un cliente inaspettato. Di chi si tratterà? In attesa di scoprilo, Ludovica farà ritorno nella città milanese e supplicherà l'aiuto di Cosimo e spererà che Guarnieri possa perdonarla.