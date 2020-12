Prosegue senza sosta il grande successo della serie televisiva di genere drammatico Vite in fuga, con protagonisti Claudio Gioè (Claudio Caruana), Anna Valle (Silvia Caruana) e Barbara Bobulova (Agnese Serravalle). Domenica 6 novembre, infatti, è stata trasmessa in prime time su Rai 1 la quinta puntata con due episodi del tutto inediti: il nove e il dieci, intitolati Agosto e Settembre. Nel primo, Claudio cerca di convincere Alessio a non partire per Salisburgo, mentre nel secondo, Silvia lascia il marito perché non riesce più a fidarsi di lui.

Per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di seguire il quinto appuntamento in tv è già disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online e in tv le repliche di Vite in fuga

Nel dettaglio, la replica della quinta e penultima puntata della prima stagione di Vite in fuga è già disponibile in streaming sul sito Rai Play, la piattaforma multimediale della Rai in cui è possibile rivedere la maggior parte delle fiction e degli show trasmessi sui tre canali Rai. Da ricordare che per visualizzare i contenuti presenti su Rai Play è indispensabile registrarsi precedentemente al sito attraverso la sua homepage, da cui è anche possibile avviare il download dell'app omonima.

Per quanto riguarda la replica televisiva andrà in onda su Rai Premium venerdì 11 dicembre a partire dalle ore 21:20.

Alessio vuole studiare in Austria

La trama ufficiale dell'episodio Agosto ci rivela che, le difficoltà di vivere una vita da fuggiaschi spingono Claudio a non accettare il fatto che Alessio vorrebbe lasciare la famiglia per studiare in una scuola di musica di Salisburgo.

Inizialmente, infatti, Caruana si rifiuta di permettere al figlio di partire per l'Austria ma poi cambia idea regalando a suo figlio la possibilità di seguire i suoi sogni. Nel frattempo, Agnese Serravalle capisce che Gloria non si sta nascondendo da qualche parte ma è stata uccisa da qualcuno.

Silvia delusa da Claudio lo abbandona

La sinossi dell'episodio Settembre ci informa che, la crisi che ha avvolto il matrimonio di Claudio e Silvia peggiora notevolmente quando si scopre che l'uomo aveva accettato una tangente per portare avanti la trattativa che poi avrebbe causato il fallimento della banca.

In questo modo Silvia viene a sapere che Claudio aveva intascato un'ingente somma di denaro a sua insaputa. La scoperta desta profondo sgomento nella donna e la spinge a prendere una decisione drastica: lasciare il marito di cui non si fida più. L'abbandono della moglie getta Claudio nello sconforto che in un momento di debolezza chiama Casiraghi per costituirsi.