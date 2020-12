Ci saranno senza dubbio novità e colpi di scena nelle puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore, in programmazione nel nuovo anno. Dagli spoiler di ciò che accadrà dal 4 all’8 gennaio 2021, si evince che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) farà fatica a nascondere la sua delusione nei confronti della madre Agnese (Antonella Attili). Il socio di Marcello verrà a conoscenza che Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), in realtà, non ha mai letto la missiva che lui le aveva scritto per non perderla.

Le Veneri del Paradiso invece, quando vedranno Rocco Amato (Giancarlo Commare) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) parecchio complici, sospetteranno che potrebbe esserci del tenero tra i due.

Il Paradiso delle signore, trame all’8/01: Adelaide sempre più infastidita da Beatrice

Nel corso degli episodi in onda su Rai 1 dal 4 all’8 gennaio 2021, Federico farà sapere a Luciano di voler traslocare per consentire a lui e Clelia di convivere. Nel contempo Adelaide, sempre più infastidita dalla vicinanza tra Vittorio Conti e la cognata Beatrice, avrà un confronto faccia a faccia con quest’ultima. Intanto al Paradiso ci saranno ancora i preparativi per l’Epifania e Carletto e Serena dovranno occuparsi delle calze della Befana. I due bambini, nonostante non vadano d’accordo, avranno in comune la scomparsa prematura del proprio padre. Successivamente Federico dimostrerà di non aver ancora perdonato del tutto la madre Silvia. Gabriella, oltre a far sapere a Laura la data del suo matrimonio con Cosimo, le chiederà di fare la torta nuziale.

Clelia e Beatrice diventeranno amiche, mentre Umberto crederà che Federico abbia gradito il suo regalo di Natale.

Al grande magazzino milanese ci saranno diverse anomalie e addirittura si parlerà della presenza di un fantasma. Gabriella dirà a Salvatore che a breve si sposerà con Cosimo, invece Rocco troverà la lettera che suo cugino aveva scritto alla talentuosa stilista.

Intanto Bergamini e Rossi decideranno d'invitare il figlio di Agnese alle loro nozze. Rocco scoprirà che non esiste nessun spettro al Paradiso, gli strani movimenti sono causati da Irene: quest’ultima sta trascorrendo le notti nel negozio più lussuoso di Milano dopo aver litigato con il padre ed essere andata via di casa. A questo punto il nipote della signora Amato prometterà alla Venere di mantenere il silenzio sulla questione: questa occasione consentirà al siciliano e a Irene di conoscersi meglio.

Salvatore sconvolto, Gabriella decide di affrontare il figlio di Agnese

In seguito Armando dirà a Luciano di voler fondare una squadra di ciclismo. Quest’ultimo e Clelia, intanto, saranno sempre più desiderosi di viversi la loro storia d’amore alla luce del sole. Salvatore, dopo aver trovato a casa sua la missiva che aveva scritto a Gabriella, sospetterà che a metterci lo zampino possa essere stata sua madre. Il giovane barista siciliano, per chiarire i suoi dubbi, chiederà a Rosalia se sa qualcosa della sparizione della lettera che la stilista avrebbe dovuto ricevere e avendo conferma dei suoi sospetti rimarrà sconvolto. Salvatore si farà consolare da Marcello e non farà sapere a Gabriella e Cosimo se parteciperà al giorno più importante della loro vita.

Nel contempo Arturo Bergamini, oltre a invitare i Guarnieri al matrimonio del figlio, proporrà a Umberto un affare immobiliare, ovvero una trafila in cui era coinvolto anche Achille Ravasi. Beatrice si recherà al Paradiso per poter acquistare l’abito da indossare durante la scuola serale, che frequenterà per conseguire il diploma di ragioneria: ad aiutare la cognata di Vittorio ci penserà Clelia.

Intanto alle Veneri non passerà inosservata la complicità tra Rocco e Irene. Ludovica, dopo aver visto Mantovano ricattare nuovamente Marcello, si presenterà in Caffetteria. Salvatore, profondamente deluso dalla madre, metterà la lettera che la stessa ha nascosto in bella vista, in modo da fargliela appena tornerà a casa. Vittorio proporrà a Beatrice di lavorare al Paradiso come segretaria di Luciano.

Carletto e Serena si scambieranno un regalo sotto lo sguardo di Clelia e Beatrice. Infine Gabriella, dopo aver trovato casualmente la missiva scritta da Salvatore dopo la fine della loro relazione sentimentale, deciderà di affrontarlo.