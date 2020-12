Tra le nuove Serie TV che debutteranno in prima serata su Rai 1 nel 2021 vi è Che Dio ci aiuti 6, la fortunatissima fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, in onda a partire da giovedì 7 gennaio. Tante saranno le novità di questa nuova stagione e le anticipazioni che arrivano dal promo in onda in questi giorni in televisione, rivelano che ci sarà l'ingresso in scena di un nuovo personaggio, interpretato dall'attore Erasmo Genzini, uno dei nuovi volti della lunga serialità Rai e Mediaset. Tra le new entry di quest'anno, anche l'attore Pierpaolo Spollon.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni cast: arriva Erasmo Genzini e sarà alla ricerca della sua mamma

Nel dettaglio, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6 rivelano che il personaggio di Erasmo Genzini entrerà in scena per la prima volta in questo nuovo capitolo della serie tv in onda su Rai 1 e dal promo si vede che avrà a che fare molto con suor Angela.

Al momento non si hanno ancora informazioni dettagliate su quello che sarà il suo ruolo all'interno della fiction e soprattutto quali saranno le dinamiche che innescherà la sua presenza nella trama di questa fiction campione di ascolti.

Una cosa è certa: come svelato dallo stesso Erasmo Genzini nel promo della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, il suo personaggio sarà alla ricerca di sua mamma.

Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 arriva anche Pierpaolo Spollon

Una ricerca che, sicuramente, lo terrà impegnato per gran parte della durata di questa sesta stagione e che riserverà colpi di scena, così come da tradizione.

Un vero e proprio debutto per Erasmo Genzini nel cast della fiction con Elena Sofia Ricci, anche se il pubblico ha avuto modo di conoscerlo in precedenza per altri ruoli interpretati in svariate fiction di successo, tra cui L'Isola di Pietro con protagonisti Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, trasmessa in prime time su Canale 5.

Ma l'arrivo di Erasmo Genzini non sarà l'unica novità di Che Dio ci aiuti 6. Le anticipazioni sul cast, infatti, rivelano che arriverà un altro volto nuovo delle fiction che ha già conquistato il pubblico della rete ammiraglia Rai.

Il ritorno di Monica nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti

Parliamo dell'attore Pierpaolo Spollon, che quest'anno ha raggiunto l'apice della popolarità e del successo personale, essendo tra i protagonisti della prima stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie medical dei record con protagonista Luca Argentero.

Nel caso di Spollon, si ha qualche informazione in più sul personaggio: l'attore, infatti, vestirà i panni di uno psichiatra infantile. A quanto pare, il bel dottore potrebbe perdere la testa per Monica, interpretata da Diana Del Bufalo, che tornerà in scena dopo una stagione di assenza.

Insomma, gli ingredienti per confezionare una sesta stagione di grande successo sembrano esserci davvero tutti. Oltre alla già citata suor Angela, ritroveremo anche il suo "braccio destro", suor Costanza, interpretata dall'attrice Valeria Fabrizi.

Furto in casa dell'attrice di suor Costanza

Proprio qualche giorno fa, la Fabrizi ha raccontato in televisione da Barbara D'Urso di essere stata vittima di un furto nel suo appartamento. I ladri le hanno portato via non solo dei beni di valore ma anche oggetti di grande importanza dal punto di vista affettivo.

Un duro colpo per l'attrice che veste i panni di suor Costanza che, nel raccontare la sua drammatica esperienza in televisione, non è riuscita a trattenere le lacrime, ammettendo di non poter mai perdonare le persone che le hanno "portato via" parte dei ricordi della sua vita professionale e affettiva.