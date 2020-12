Prosegue l'appuntamento di successo con Il Paradiso delle Signore e la trama della puntata in onda questo venerdì 4 dicembre su Rai 1, rivelano che ci saranno delle sorprese legate al rapporto tra Vittorio e Beatrice. Quest'ultima, infatti, per la prima volta aprirà il suo cuore al cognato, confessandogli di aver sofferto in passato proprio per ''colpa'' sua. E poi ancora Federico prenderà una drastica decisione sulla sua vita dopo aver appreso tutta la verità sul padre biologico: una scelta che farà soffrire molto sua mamma Silvia.

Spoiler de Il Paradiso delle signore del 4 dicembre: Federico se ne va di casa

Nel dettaglio, Silvia non nasconderà la sua angoscia per la situazione che si è venuta a creare in famiglia con suo figlio Federico che, da quando ha saputo che Umberto è il suo vero padre, ha cambiato nettamente atteggiamento nei confronti della donna al punto da evitarla.

Silvia potrà così contare sul sostegno di zia Ernesta e Stefania che le staranno vicine in questo difficilissimo momento della sua vita.

Intanto Federico, dopo aver riflettuto a lungo, arriverà ad una clamorosa scelta finale. Il ragazzo tornerà a casa da sua mamma, ma lo farà soltanto per prendere le sue cose e andare via in maniera definitiva. Il giovane Cattaneo, infatti, deciderà di abbandonare il tetto che fino a questo momento aveva condiviso con Silvia per recarsi a casa di Luciano e Clelia. L'ennesimo duro colpo per sua mamma che non la prenderà bene.

Beatrice apre il suo cuore a Vittorio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama della prossima puntata de Il Paradiso delle signore di questo venerdì 4 dicembre, racconta che tra Beatrice e Vittorio ci sarà un accorato confronto.

Il giovane Conti ha scoperto da suo nipote che la cognata ha cominciato a lavorare come inserviente al Circolo e così le chiederà spiegazioni.

E questa sarà l'occasione giusta per Beatrice affinché possa aprire il suo cuore a Vittorio. La donna, infatti, per la prima volta ammetterà di aver molto sofferto per lui in passato, tirando così fuori quelli che sembrano essere dei segreti tenuti nascosti fino a questo momento riguardante il suo rapporto con Vittorio.

Roberta vittima di un incidente

Intanto Marcello non potrà più far finta che vada tutto bene e così si sfogherà con Salvo e Armando. Il ragazzo ammetterà che non si sente più tranquillo da quando il Mantovano è uscito di prigione e continua a ricattarlo. Come se non bastasse Marcello comincia a temere anche per l'incolumità della sua amata Roberta.

La trama de Il Paradiso delle signore di questo venerdì 4 dicembre rivela che proprio Roberta sarà vittima di un incidente all'esterno del grande magazzino. La dinamica sarà alquanto inusuale e si penserà che questo incidente non sia del tutto casuale.