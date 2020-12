Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni giornaliere de Il Paradiso delle Signore. Attualmente, la TV Soap va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle ore 15:55.

L'episodio del 22 dicembre sarà in linea con quelli precedenti. Le vicende dei protagonisti, infatti, non potranno fare a meno di conquistare l'affezionatissimo pubblico. In particolare, Marcello continuerà a soffrire per la fine della storia con Roberta, mentre la contessa Adelaide per vendetta revocherà le ferie di Beatrice. Invece Luciano cercherà di convincere Federico ad andare a Natale dalla madre. Inoltre, Vittorio affronterà la contessa per chiedergli spiegazioni sulle sua decisione riguardo Beatrice.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 22 dicembre: Silvia vuole passare la Vigilia con Federico

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che nell'episodio del 22 dicembre Marcello soffrirà moltissimo per amore. La fine della storia con Roberta, infatti, l'ha totalmente distrutto. Il suo dolore non passera inosservato: Laura e Salvatore si accorgeranno subito del cambiamento e inizieranno a preoccuparsi per il comportamento del giovane. Ludovica deciderà di stargli accanto e cercherà di dargli tutto il supporto possibile.

Intanto, Silvia si augurerà che suo figlio Federico decida di cenare assieme a lei durante la Vigilia di Natale. Zia Ernesta, però, pur sapendo di dire una bugia, distruggerà il sonno della donna affermando che Federico, quel giorno, parteciperà al banchetto in famiglia.

Spoiler del 22 dicembre de Il Paradiso delle signore: Beatrice rifiuta la proposta di Adelaide

Nell'episodio del 22 dicembre de Il Paradiso delle signore, Adelaide proporrà a Beatrice di partire per una vacanza in montagna. La donna, però, deciderà di rifiutare quell'offerta perché i suoi figli desiderano trascorrere il Natale tutti insieme a casa dello zio.

La contessa non la prenderà affatto bene e, per ripicca, cancellerà le ferie di Beatrice.

Nel frattempo, Luciano affronterà Federico per parlargli della situazione di Silvia. Cercherà di convincerlo ad andare da lei per il pranzo di Natale. Ci riuscirà?

Trama dell'episodio del 22 dicembre: Vittorio va a parlare con la contessa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che i sogni di Pietro e Serena rischieranno di andare in frantumi.

La mossa di Adelaide, infatti, impedirà a Beatrice di trascorrere il giorno festivo con la sua famiglia.

Vittorio, dopo aver scoperto ciò, non perderà tempo e si recherà dalla contessa. Per lui, lavorare il giorno di Natale è fuori discussione. Deciderà così di affrontare Adelaide: tra i due vi sarà un duro confronto.