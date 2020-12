La soap opera italiana de Il Paradiso delle Signore 5 continua il suo appuntamento settimanale con un'altra imperdibile puntata che andrà in onda martedì 22 dicembre, come di consueto su Rai 1, alle ore 15:55. Le anticipazioni della fiction confermano che l'episodio 52 sarà ricco di imprevisti. Marcello sarà distrutto dopo la relazione finita con Roberta ma troverà in Ludovica un valido sostegno. Silvia invece spererà con tutto il cuore di trascorrere il giorno di Natale in compagnia del figlio.

Beatrice declina l'offerta della Contessa

Durante la cinquantaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, il giovane Barbieri sarà angosciato per essere stato lasciato dalla sua amata Roberta.

Malgrado si sia comportato male, baciando Ludovica, Marcello lo ha fatto soltanto per salvare la vita della Pellegrino. La situazione con il Mantovano si era fatta molto delicata e non poteva sopportare che l'uomo della malavita se la prendesse con Roberta. A notare lo stato d'animo di Marcello saranno Salvatore e Laura che faranno di tutto per cercare di sollevare l'umore del socio. Nel frattempo Beatrice, per amore dei suoi figli, deciderà di non accettare l'invito della Contessa. La donna, pur di allontanare Beatrice da Vittorio, aveva offerto alla cognata del nipote una vacanza in montagna con i filgi a spese del Circolo. La signora Conti si renderà conto che Pietro e Serena saranno più felici se trascorreranno le festività natalizie a casa dello zio.

Per i ragazzi sarà il primo Natale senza il loro papà e avranno bisogno di un affetto familiare. Per tale ragione Beatrice accontenterà il desiderio dei figli ma non si renderà conto che, declinando l'invito di Adelaide, si metterà contro di lei.

Silvia spera di passare con Federico le festività

Intanto a casa Cattaneo, Silvia non farà altro che sperare di avere Federico a casa per la Vigilia di Natale.

La donna farebbe di tutto pur di ottenere il perdono del figlio. La zia Ernesta, vedendo Silvia star male e mentendo, le dirà che il ragazzo sarà sicuramente presente all'evento in famiglia. Purtroppo però Federico non avrà ancora deciso se andare dalla madre per le festività. Luciano, però, cercherà di convincere il figlio a concedere a Silvia almeno il pranzo di Natale.

Il ragioniere proverà a persuadere lo scrittore a mettere una pietra sopra a quello che è successo con sua mamma e ricominciare da capo. Nel frattempo Marcello continuerà a star male per Roberta, i suoi sentimenti per Pellegrino saranno ancora vivi in lui malgrado la rottura. In questa situazione per lui non facile, troverà un valido sostegno in Ludovica Brancia. La donna cercherà di calmare il suo nervosismo. Durante la puntata di martedì, Vittorio scoprirà che Beatrice dovrà lavorare il giorno di Natale. Alla donna saranno improvvisamente annullate le ferie. Il dottor Conti non esiterà difendere la cognata: si precipiterà a Villa Guanieri per affrontare Adelaide.