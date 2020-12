Continua l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore 5, che va in onda come di consueto su Rai 1 alle 15:55 circa. Anche la nuova puntata di giovedì 3 dicembre sarà ricca di novità interessanti. Beatrice continuerà a mentire a tutti, ma soprattutto a Pietro, in merito lavoro che sta svolgendo a Milano, ma il figlio scoprirà che la madre sta lavorando come inserviente al Circolo e rimarrà sorpreso. Si parlerà anche di Laura e Salvatore, che si daranno da fare per trovare un valido sostituto di Marcello, che presto lascerà la città.

Silvia e Umberto si incontrano per parlare di Federico

Nel corso della trentanovesima puntata, Stefania consegnerà la lettera scritta da Silvia a Federico. Il ragazzo, molto turbato e profondamente deluso dalla madre, non ne vorrà sapere di leggerla. Come reagirà Silvia quando saprà tale fatto? In attesa di scoprirlo la signora Cattaneo avrà un confronto, come mai avuto prima, con Umberto Guarnieri (il padre biologico di Federico). I due saranno vicini più che mai, uniti dallo stesso amore per il loro figlio, malgrado siano stati disprezzati e allontanati dal giovane Cattaneo. Intanto Salvatore e Laura si attiveranno per cercare una persona che sostituisca Marcello. Come confermato dagli spoiler, però, i due giovani avranno dei punti di vista completamente discordanti.

Mantovano scopre chi è la ragazza di Marcello

Nel frattempo al Paradiso Vittorio penserà di proporre un questionario alle clienti, attraverso cui le Veneri gli sottoporranno delle domande in merito all’operosità giornaliera di ciascuna. Spiegherà alle ragazze che la cliente che manifesterà di dedicarsi ai lavori domestici con maggiore dedizione rispetto alle altre verrà eletta “Regina per un giorno”.

Inoltre il Paradiso donerà due premi: un abito della collezione invernale e un make up firmato Dora Vianello. Chi verrà eletta regina?

Intanto Mantovano capirà che Roberta è la fidanzata di Marcello. Il malvivente si recherà dalla giovane Pellegrino per estorcere anche a lei dei soldi? Per scoprirlo basta seguire la puntata che andrà in onda giovedì 3 dicembre su Rai 1 alle ore 15:55 circa.

Come di consueto, è possibile rivedere tutti gli episodi della soap collegandosi sulla piattaforma in streaming gratuita RaiPlay. Inoltre, tutte le puntata trasmesse settimanalmente vengono mandate in onda il sabato su Rai Premium a partire dalle 15 circa.