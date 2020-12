Giovedì 17 dicembre verrà trasmesso il penultimo appuntamento della settimana de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 15:55 circa. Le anticipazioni confermano che la quarantanovesima puntata sarà caratterizzata da tantissimi colpi di scena. Il ritorno di Giuseppe Amato non susciterà felicità in Agnese. La donna dovrà continuare a vedere di nascosto il suo amato Armando. Nel corso della puntata però, il marito, inizierà a capire che Armando sarà diventato davvero importante per la famiglia. Inoltre, l'uomo sospetterà che tra sua moglie e Armando possa esserci qualcosa di più.

Giuseppe scopre la relazione tra Agnese e Armando

Durante la puntata di giovedì 17 dicembre, il Mantovano continuerà a ricattare il povero Marcello. Questa volta però l'uomo non si limiterà a tenere sotto scacco solo l'ex compagno della malavita, ma metterà in guardia Barbieri: qualora non eseguirà i suoi ordini, a pagarne le conseguenze sarà Roberta. Nel frattempo il signor Amato si renderà conto dell'interesse di Armando nei confronti della sua famiglia. Oltre a questo sospetto si unirà un altro dubbio per l'uomo: ovvero quello che tra sua moglie e il capo magazziniere potrà esserci qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Giuseppe deciderà di mostrarsi indifferente, essendo appena arrivato e deciderà di fare buon viso a cattivo gioco fingendo di non aver capito nulla.

Marcello non si presenta alla festa in onore di Roberta

Nel frattempo le Veneri, in vista della partenza di Roberta e Marcello, organizzeranno una serata in loro onore. Il luogo per i festeggiamenti sarà la trattoria e sarà lì che le consegneranno il regalo da loro comprato. Dunque le colleghe della Pellegrino non vedranno l'ora di trascorrere gli ultimi istanti che rimarranno, con Roberta prima della partenza per Bologna.

Intanto in Caffetteria arriverà un nuovo cameriere che potrebbe prendere il posto di Marcello ma le anticipazioni confermano che ci sarà qualche colpo di scena riguardo questa nuova assunzione. Nel corso della puntata di giovedì i sentimenti di Agnese e Armando verranno messi a dura prova. I due innamorati saranno costretti a vedersi di nascosto (come del resto sono abituati) e per pochi minuti.

Per tale ragione dovranno combattere per fare in modo che il sentimento che li lega non svanisca mai. Agnese continuerà ad essere sorpresa dell'inaspettato ritorno del marito. Ad accorgersi di questo turbamento sarà anche Gabriella Rossi. La stilista infatti confiderà a Salvatore di aver visto la signora Amato a disagio, quando si presenterà al Paradiso in compagnia di Giuseppe e di non vederla felice con il marito. Marcello non si presenterà alla festa organizzata dalle Veneri. Roberta lo andrà a cercare ma scoprirà una terribile verità che la lascerà di stucco.