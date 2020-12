Dopo circa 24 ore di rumors e indiscrezioni, è stata fatta chiarezza sul futuro del Grande Fratello Vip 5. Intervenuto nel consueto appuntamento con Casa Chi, Alfonso Signorini ha chiarito che non ci sarà nessun ripescaggio, che il reality non finirà a marzo ma a metà febbraio, e che Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa e allo stesso tempo non verrà sostituita da un altro personaggio famoso.

Le spiegazioni del conduttore del Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore si è detto e scritto di tutto sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Da una recente intervista di Selvaggia Roma all'Adnkronos è emerso il pettegolezzo secondo il quale i concorrenti eliminati avrebbero avuto la possibilità di tornare in gioco nel periodo di Natale.

Su quest'ipotesi tanto suggestiva quando inedita per un programma come quello che conduce, Alfonso Signorini è stato categorico: "Non ci sarà nessun ripescaggio, non è un'ipotesi che è mai stata presa in considerazione". Il conduttore lombardo ha così smentito l'indiscrezione secondo cui gli ex "vipponi" sarebbero potuti rientrare nella casa nelle prossime settimane con un meccanismo pensato appositamente dagli autori.

Selvaggia Roma, eliminata pochi giorni fa, si era fatta dunque portavoce di una notizia infondata: "Avrei voluto restare di più, ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale".

Chiarezza sul giorno della finale del GF Vip

Un altro punto importante sul quale Signorini ha voluto fare chiarezza è quello sul presunto nuovo slittamento della finale del Grande Fratello Vip al mese di marzo.

"Al contrario di quanto sostenuto e letto su alcuni siti, il programma finirà a febbraio e non si allungherà", ha comunicato il presentatore.

In realtà, il rumor su un eventuale spostamento dell'ultima puntata a metà marzo era scaturito da una dichiarazione rilasciata dal conduttore stesso durante un GF Vip Party: "Andremo avanti fino al 15 marzo". Probabilmente, però, in quella circostanza aveva confuso la vera data della finale (lunedì 15 febbraio) con quella che aveva detto nel corso del suo intervento nella trasmissione in onda sul web ogni settimana.

Il 'caso' Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip

L'ultima notizia che Signorini ha voluto dare sul futuro del Grande Fratello Vip è quella riguardante la partecipazione di Ginevra Lamborghini alla quinta edizione.

Dopo essere stata annunciata come una delle nuove concorrenti del reality, l'ereditiera si sarebbe tirata indietro per ragioni familiari.

Il padrone di casa del GF Vip ha spiegato che se la ragazza non entrerà nella casa più spiata d'Italia è perché non ha raggiunto un accordo con la produzione circa i contenuti che si sarebbero potuti affrontare nelle puntate in diretta: pare che la giovane avesse chiesto di non parlare mai né del suo controverso rapporto con la sorella Elettra né della sua famiglia in generale.

Il conduttore ha precisato che lui, d'accordo con gli autori, ha deciso di non assecondare le richieste di Ginevra, anche perché gli argomenti da lei vietati sarebbero stati i primi da trattare nel suo percorso al GF Vip.

Quando gli hanno chiesto se Lamborghini sarà sostituita da un altro personaggio famoso, il presentatore ha detto: "No, al momento i nuovi ingressi ci soddisfano".

Venerdì 18 dicembre, dunque, a varcare la porta rossa di Cinecittà saranno in quattro: Andrea Zenga, Carlotta Dell'Isola di Temptation Island, Cecilia Capriotti e Mario Ermito.