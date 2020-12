La puntata odierna di Uomini e donne è stata incentrata in larga parte su Gemma Galgani e sulla sua conoscenza con Maurizio Guerci. La dama torinese è parsa estasiata nel momento in cui ha raccontato della serata trascorsa con il cavaliere 50enne, con il quale vi è stato un bacio passionale, a detta sua, durato ben 10 minuti. Le dichiarazioni di Gemma, come prevedibile, hanno lasciato tutti sopresi e non sono mancate le battute di Tina Cipollari al riguardo. L'opinionista ha ribadito ancora una volta il suo pensiero e cioè che a Maurizio non piaccia fisicamente Gemma.

U&D, Gemma confessa: 'Con Maurizio ci siamo baciati per 10 minuti'

La puntata di Uomini e donne del 15 dicembre è iniziata con il racconto di quanto accaduto tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci la sera precedente. In puntata è stato raccontato che la dama torinese ha invitato a cena Maurizio a casa sua. Un appuntamento romantico, dove i due sono stati molto complici e vicini. Gemma, in particolare, ha raccontato di aver baciato Maurizio per 10 minuti senza mai staccarsi, lasciando tutti i presenti in studio stupiti. Gemma ha inoltre dichiarato che la serata trascorsa insieme al cavaliere è stata incredibile.

U&D, puntata odierna: Gemma in estasi per Maurizio

La dama torinese è parsa alquanto euforica e ha aggiunto: "Ci siamo baciati per 10 minuti interi e mi ha fatta andare in estasi".

Anche Maurizio, entrato poco dopo nello studio di Maria De Filippi, ha confermato quanto appena dichiarato da Gemma, aggiungendo di sentirsi molto attratto fisicamente dalla dama torinese. I due sono pronti ad andare oltre? Proprio su questo argomento, è iniziata una discussione con Tina Cipollari che, come noto, non ha mai creduto ad un reale interesse di Maurizio nei confronti di Gemma.

Anche nella puntata odierna di Uomini e donne, l'opinionista non ha nascosto i suoi dubbi.

Uomini e donne, i dubbi di Tina su Maurizio

Tina non ha potuto fare a meno di notare come, al quarto appuntamento, Maurizio non sia ancora entrato in intimità con Gemma, segno, a detta dell'opinionista, che a lui non piace affatto la dama torinese. La diatriba tra Gemma e Tina è continuata dunque anche nella puntata di oggi, anche se la dama torinese si è detta convinta e fiduciosa del suo rapporto con Maurizio.

Subito dopo, hanno fatto il loro ingresso nello studio di Uomini e donne tre signore giunte per conoscere il cavaliere, il quale però le ha rifiutate, per buona pace di Gemma. Anche Alfonsina, l'altra dama che stava uscendo con Maurizio, ha fatto un passo indietro e ha deciso di interrompere la conoscenza. Maurizio, quindi, sembra sempre più propenso a concentrarsi su Gemma e, solo con il prosieguo delle puntate di U&D, si scoprirà se questa sarà la volta buona per Gemma Galgani.