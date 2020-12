Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi vedrà il ritorno inaspettato di un personaggio che mancava da diverso tempo: si tratta di Giuseppe Amato. Come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 1 dal 14 al 18 dicembre, l'uomo arriverà proprio nel momento in cui Agnese sarà in procinto di rivelare a figlio e nipote di avere una storia con Armando.

Intanto, Marcello per proteggere Roberta, farà tutto ciò che gli dirà il Mantovano e una sera si farà sorprendere dalla giovane mentre bacerà Ludovica. La giovane Pellegrino, a quel punto, lascerà lui e Milano.

Nel frattempo, Beatrice si lascerà un po' andare con Vittorio e resterà a dormire a casa sua.

Infine, Luciano inviterà Federico a passare la vigilia con lui, Clelia e Carletto e il ragazzo si prenderà del tempo per dargli una risposta.

Il Paradiso delle signore, spoiler 14-18 dicembre: Giuseppe torna a sorpresa a Milano

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore riguardanti le puntate in onda dal 14 al 18 dicembre, dicono che Agnese chiederà a Rocco e Salvatore di tornare puntuali a casa la sera per terminare il presepe. Ma proprio nel momento in cui lo avranno finito e la donna si preparerà a dire ai ragazzi di avere una relazione con Armando, alla porta busserà suo marito Giuseppe, il quale farà ritorno a casa inaspettatamente.

Nel frattempo, Roberta comunicherà alle "Veneri" e a Federico che presto lascerà Milano e Clelia dovrà cominciare a cercare la sostituta di Beatrice.

Intanto, Vittorio lancerà una nuova moda regalando cesti natalizi omaggio alle clienti del Paradiso. Poco dopo, Marcello raggiungerà un accordo con il Mantovano, patteggiando la propria libertà. Il giovane crederà di essersi finalmente lasciato alle spalle questa brutta storia.

Ludovica al Circolo incontrerà Cosimo e Gabriella e cercherà di stringere amicizia con la stilista, visto che presto sposerà il suo amico di infanzia.

Anticipazioni fino al 18 dicembre: Marcello deve fornire un alibi al Mantovano

Agnese non sarà per nulla contenta del ritorno del marito, il quale si comporterà come se non fosse mai successo nulla. La donna, poco dopo, rassicurerà Armando circa i suoi sentimenti per lui. Nel frattempo, Luciano chiederà a Federico di passare la Vigilia con lui, Clelia e Carletto.

Il ragazzo, però, non se la sentirà di dargli una risposta, almeno non subito. Intanto, al Paradiso, la nuova iniziativa di Vittorio andrà a gonfie vele tanto che il direttore del grande magazzino deciderà di prolungarle. Più tardi, gli Amato inizieranno ad avere dei battibecchi a causa del ritorno di Giuseppe. Quest'ultimo, dovrà giustificare la sua lunga assenza e l'unico che sembrerà non essere troppo duro con lui, sarà Rocco. Intanto, Armando ripenserà ai momenti belli vissuti con Agnese e soffrirà molto mentre Giuseppe cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Salvatore e di sua moglie.

Più tardi, Vittorio e Marta decideranno di passare il Natale con i nipoti ed Adelaide non sarà per nulla felice di ciò, mentre Umberto sarà solo preoccupato del fatto che Conti possa dire la verità su Federico a Marta.

Nel frattempo, le Veneri penseranno di fare un regalo a Roberta per la sua imminente partenza, mentre Marcello si vedrà costretto a fornire un alibi al Mantovano, ma non saprà come fare. Il giovane ne parlerà con Ludovica e di colpo comprenderà quale sia l'unica cosa da fare. Poco dopo, Armando e Agnese approfitteranno di ogni singolo momento per stare insieme, vivendo il loro amore in maniera sempre più clandestina.

Il Paradiso delle signore: Roberta lascia Marcello e Milano

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore il Mantovano minaccerà ancora Marcello: se non farà esattamente ciò che gli ordinerà di fare, a pagarne le conseguenze sarà Roberta.

Nel frattempo, Giuseppe capirà che Armando è importante per gli Amato e sospetterà che tra l'uomo e Agnese ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, ma visto ciò che lui stesso ha fatto, non dirà nulla.

Poco dopo, le "Veneri" organizzeranno una serata per salutare Roberta e Marcello, in partenza per Milano e decideranno di farlo in trattoria dove vorranno darle anche il regalo. Intanto, in Caffetteria ci sarà un nuovo cameriere che dovrebbe sostituire Marcello, ma non tutto andrà come sembra.

Nel frattempo, Armando e Agnese potranno rubare al tempo soltanto pochi istanti d'amore e i loro sentimenti saranno messi davvero a dura prova. Intanto, Gabriella confesserà a Salvatore di aver notato un certo disagio in Agnese quando è giunta al Paradiso con Giuseppe. Più tardi, Marcello non prenderà parte alla serata per lui e Roberta e così la giovane andrà a cercarlo. La ragazza, però, resterà attonita nel vederlo baciare Ludovica.

Armando farà un regalo ad Agnese mentre Giuseppe le vorrà fare una sorpresa portandola a passare il Natale a Partanna.

Poco dopo, Umberto penserà a un regalo per Federico, mentre Cosimo si renderà conto che Gabriella è molto triste per ciò che è successo alla sua amica Roberta e così le organizzerà una serata romantica al Circolo per tirarle su il morale.

Nel frattempo, Roberta saluterà tutti i suoi amici e avrà un ultimo confronto con Marcello, dopo di che, determinata a prendere in mano la sua vita, lascerà lui e Milano. La ragazza, con ogni probabilità non scoprirà mai che il tradimento di Marcello era l'unico modo per salvarle la vita.

Infine, Beatrice inizierà a lasciarsi andare un po' con Vittorio e accetterà il suo invito a dormire da lui per poter fare l'albero insieme a Serena e Pietro.