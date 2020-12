Il Paradiso delle signore inizierà con una nuova settimana il 21 dicembre, prima della pausa festiva. Secondo le anticipazioni, lunedì sarà una puntata di progetti per la giornata di Natale dei protagonisti della Milano degli anni '60. A casa Amato, Salvatore, Rocco e Armando si organizzeranno in assenza di Agnese, mentre Silvia sarà triste per la mancanza di Federico. Marcello soffrirà per la rottura con Roberta e in caffetteria bisognerà licenziare la nuova assunta, Sofia Galbiati. La ragazza verrà proposta al Paradiso come nuova commessa al posto della signorina Pellegrino. Vittorio, intanto, si preparerà per l'arrivo di Marta dagli Stati Uniti e vorrebbe passare le feste con sua moglie e la famiglia di sua cognata, ma Adelaide si opporrà.

Per risolvere la questione, la contessa proporrà a Beatrice un soggiorno in montagna.

Il 21 dicembre a casa Amato i ragazzi si prepareranno per il Natale con Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 21 dicembre, raccontano che dopo la partenza di Agnese per Partanna, Salvatore organizzerà il Natale insieme a Rocco e Armando. Anche Marcello aiuterà i suoi amici con i preparativi, anche se il giovane sarà ancora molto provato per la fine del suo fidanzamento con Roberta. Dopo quanto accaduto con la ragazza, Barbieri deciderà di dedicarsi al lavoro, riprendendo il suo posto in Caffetteria. La presenza di Marcello porterà i soci a licenziare Sofia, la nuova cameriera del locale. Tuttavia, per lei, Laura avrà una buona idea e la proporrà a Clelia come nuova commessa per sostituire Roberta.

Vittorio si organizzerà per l'arrivo di Marta, previsto per la vigilia di Natale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 dicembre rivelano che, nella puntata che andrà in onda lunedì, Vittorio penserà ad una nuova idea da proporre alla sue clienti per la settimana natalizia. In seguito, il dottor Conti inizierà ad organizzare tutto per il ritorno di Marta, previsto la sera della vigilia di Natale.

L'imprenditore progetterà di trascorrere la festa a casa con sua moglie, Beatrice e i suoi nipoti. Adelaide non apprezzerà l'iniziativa di Vittorio, poiché la contessa vorrebbe rispettare la tradizione della festa in famiglia a villa Guarnieri. Per risolvere la questione, la zia di Marta offrirà a Beatrice un soggiorno in una località sciistica a carico del Circolo.

Nel frattempo, a casa Cattaneo si respirerà un'aria di nostalgia. Silvia, infatti soffrirà molto per il suo primo Natale con la famiglia separata e soprattutto sentirà la mancanza di suo figlio Federico. Per provare a risollevare il morale della donna, la zia Ernesta e Stefania si impegneranno negli addobbi natalizi, coinvolgendo anche la signora Cattaneo.