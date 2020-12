Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da martedì 1 a domenica 6 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena. In particolare, Marta Solozobal tornerà a Puente Viejo con una novità: si è sposata con Ramon. La ragazza infatti presenterà suo marito alla famiglia. Nel mentre, Isabel De Los Visos svelerà a suo figlio Tomas che lui e Adolfo sono fratellastri, perciò ha una preferenza per il fratello. Infine, i Solozobal riceveranno la notizia del ritorno di Donna Begoña, la moglie di Don Ignacio.

Marta tornerà a Puente Viejo

Nelle puntate della prossima settimana de Il Segreto, Manuela tenterà di riavvicinarsi a Encarnacion, ma quest'ultima non vorrà più ritornare alla Casona.

Intanto, Alicia Urrutia nasconderà Damian nella sua abitazione, mentre tutti gli abitanti di Puente Viejo saranno convinti che Francisca voglia suicidarsi insieme a suo marito Raimundo.

Intanto, Marta ritornerà nel paesino spagnolo in compagnia del suo nuovo marito Ramon e darà la notizia a tutti i suoi familiari. Don Ignacio Solozobal non sarà felice in un primo momento, ma poi acconsentirà all'unione.

Rosa intanto continuerà a sospettare di Marta nonostante si sia appena sposata e così organizzerà un incontro con Adolfo per metterla alla prova. Nel frattempo, Montenegro metterà in atto il suo piano misterioso: lasciare per sempre La Habana per trasferirsi nuovamente a Puente Viejo, insieme a suo marito Raimundo Ulloa.

Tomas e Adolfo sono fratellastri

Poco dopo, Tomas De Los Visos deciderà di affrontare sua madre Isabel, in quanto sarà stufo di essere sempre secondo a suo fratello. La donna a quel punto deciderà di confessare al ragazzo che lui e Adolfo sono fratellastri.

Successivamente, Don Filiberto sarà pronto ad assalire il sindaco Mauricio Godoy per ucciderlo, ma verrà rapito da alcuni uomini.

Il sacerdote al suo risveglio si ritroverà incatenato in un sotterraneo. Invece, alla Casona arriverà un telegramma dall'Austria che annuncerà il ritorno imminente di Donna Begoña. La madre di Rosa e Marta arriverà a Puente Viejo dopo essere stata dimessa dalla clinica psichiatrica.

Dove rivedere le puntate della soap opera Il Segreto

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi della soap opera spagnola per scoprire ulteriori novità sulle vicende ambientate a Puente Viejo. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante il passaggio televisivo, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play. L'appuntamento con Il Segreto è tutti giorni alle 16:20 su Canale 5.