Le anticipazioni della soap opera Il Segreto sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 dicembre, a Puente Viejo arriverà improvvisamente Donna Begona, la moglie di don Ignacio. La donna sarà appena uscita da una clinica specializzata in Austria e sarà desiderosa d'incontrare le sue tre figlie: Carolina, Marta e Rosa. Nel frattempo in paese ci saranno altri personaggi che faranno ritorno: Filiberto ed Emilia Ulloa. Il ritorno di quest'ultima lascerà tutti gli abitanti assai sorpresi.

Spoiler Il Segreto: Isabel non vuole che Adolfo sposi Rosa

Nelle nuove puntate de Il Segreto, che verranno trasmesse dal 7 all'11 dicembre, don Ignacio e le sue figlie dovranno prepararsi a una grande sorpresa: Donna Begona tornerà all'improvviso a Puente Viejo, dopo esser stata dimessa da una clinica austriaca. La donna dapprima sembrerà ormai guarita, ma suo marito Ignacio e Manuela saranno preoccupati: temono che la salute mentale di Donna Begona possa peggiorare nuovamente da un momento all'altro. Nel frattempo la Marchesa Isabel si confronterà con suo figlio Adolfo, la donna non sarà d'accordo con la decisione del giovane di sposare Rosa e cercherà un modo per fargli cambiare idea. Adolfo, però, continuerà ad avere un atteggiamento da vero gentiluomo e vorrà adempiere ai suoi doveri di padre, visto che la donna aspetta un bambino da lui.

Tomas, intanto, sosterrà la decisione di suo fratello.

Donna Begona trascorre del tempo con le sue figlie

Alicia si recherà presso La Habana per dire addio al suo lavoro e a Tomas, così da potersi dedicare al meglio alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. La carriera politica della donna, però, rischierà di essere compromessa sin dall'inizio.

Frattanto Donna Begona sarà desiderosa di recuperare tutto il tempo perso con le sue tre figlie Rosa, Marta e Carolina, così organizzerà con loro diversi eventi, tra passeggiate in paese e feste. Manuela, però, continuerà a essere molto preoccupata per le condizioni fisiche della donna. Successivamente uno specialista visiterà don Raimundo, ma il medico non riuscirà a elaborare una diagnosi accurata.

Filiberto torna a Puente Viejo

Il capitano Huertas farà una particolare scoperta su Estefania e noterà che alcuni elementi della sua carta d'identità sono stati cancellati, così ne richiederà la fedina penale. Nel frattempo don Filiberto, dopo il rapimento, tornerà in paese come se niente fosse accaduto e senza dare spiegazioni a nessuno. Alicia, non baderà alle minacce ricevute e terrà un particolare discorso presso la piazza del paese. Intanto, presso casa Solozabal e a La Habana, tutti saranno in fibrillazione per l'imminente matrimonio tra Adolfo e Rosa, mentre a casa della Marchesa ci sarà molta tensione a causa delle incomprensioni tra lei e suo figlio Adolfo: la donna continuerà in modo ossessivo a cercare di far cambiare idea al giovane riguardo le nozze con Rosa e ci proverà fino all'ultimo momento.

Alicia confusa

Tiburcio e Hipolito sorprenderanno Estefania in compagnia di uno sconosciuto e tra loro noteranno il passaggio di una busta piena di banconote, così i due decideranno di nascondersi per scattare una fotografia. Nel contempo Alicia sarà assalita da alcuni dubbi, poiché da una parte si sentirà notevolmente in colpa nei confronti di suo padre, visto che l'uomo si trova ancora rinchiuso in prigione, mentre dall'altra sarà desiderosa d'impegnarsi con tutte le sue forze nel suo progetto politico. Successivamente Rosa e Adolfo decideranno di mettere da parte i brutti ricordi e in un momento di felicità si scambieranno un bacio romantico davanti a tutti i loro cari.

Emilia fa ritorno in paese

Rosa sarà parecchio soddisfatta per aver avuto la meglio nei confronti di sua sorella Marta e di conseguenza aver raggiunto il suo obiettivo, quello di avere al suo fianco Adolfo.

Nel frattempo Francisca si prenderà cura di Raimundo il più possibile e non lo lascerà mai solo, nonostante l'uomo non sia pienamente cosciente, la donna sarà convinta che le sue cure possano giovargli. In seguito qualcuno busserà alla porta della nuova casa di Francisca, ma quando la donna andrà ad aprire non crederà ai suoi occhi e vedrà Emilia: il suo ritorno improvviso lascerà la donna molto stupita.