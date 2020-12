Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni, eccetto il sabato, a partire dalle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 6 fino a venerdì 11 dicembre, proseguiranno le indagini per scoprire dove è stata nascosta Marcia. Mauro e Felipe rintracceranno Cesar Andrade, un presunto trafficante di donne, e si spacceranno per uomini d'affari.

Intanto Antonito e Ramon noteranno che le loro mogli sono in conflitto e il loro intervento sarà importante per far tornare la serenità.

Mauro chiede a Felipe di non fare gesti avventati

Nelle puntate di "Una Vita" da domenica 6 a venerdì 11 dicembre, Mauro riferirà a Felipe delle notizie in merito a Cesar Andrade, presunto trafficante di donne e gli chiederà di non compiere alcun gesto avventato. San Emeterio si recherà a casa del losco personaggio e riuscirà nell'intento di conquistare la sua fiducia, ma Felipe compierà un gesto che metterà a rischio tutto quanto era stato orchestrato dall'amico.

In tutto questo l'avvocato per avere notizie di Marcia si rivolgerà a una donna dai facili costumi di sua conoscenza e le chiederà di indagare nei bassifondi. Quest'ultima si presenterà a casa dell'avvocato e Liberto, che si troverà lì, temerà che Felipe possa nuovamente cadere nella tentazione e dirà a Augustina di sorvegliarlo.

Antonito e Ramon riescono a far riappacificare Lolita e Carmen

In base alle Anticipazioni Tv dal 6 all'11 dicembre, Antonito dialogherà con il padre e gli riferirà che secondo lui ci sono dei problemi tra Lolita e Carmen. Entrambi si renderanno conto che tutto questo è vero e il loro intervento riuscirà a far riappacificare le due donne. Intanto Ledesma farà in modo di rovinare la reputazione del ristorante offrendo da bere a gente poco raccomandabile.

In tutto questo Felipe non passerà la notte nella sua casa e i vicini temeranno che l'uomo abbia ripreso a svolgere una vita senza freni. In realtà però Alvarez Hermoso si troverà a casa di Andrade. I due uomini dialogheranno di affari, Mauro parlerà di tratta delle donne e non nasconderà di sapere del traffico. Il losco personaggio però non si scomporrà più di tanto e negherà ogni suo addebito.

Felipe si muove personalmente per salvare Marcia

Secondo le trame degli episodi in onda fino all'11 dicembre, Ramon rimprovererà Lolita per il comportamento tenuto con Carmen, ma questo lo farà litigare con Antonito. Quest'ultimo non sopporterà l'atteggiamento tenuto contro la moglie.

Intanto Felipe sarà impaziente di riabbracciare Marcia e accuserà Mauro di non essere stato abbastanza pressante nei confronti di Andrade. Pertanto l'avvocato deciderà di occuparsi personalmente della vicenda [VIDEO] e andrà a casa dell'uomo d'affari per provare a salvare la sua amata.