Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che si appresta a chiudere i battenti dopo 7 anni di programmazione su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse a breve in televisione raccontano che Marta Solozabal scoprirà di attendere un bambino da Adolfo De Los Visos, il primo amore che non ha mai dimenticato. Una scoperta, che sconvolgerà la mente del marito Ramon, che assumerà un atteggiamento sempre più cattivo nei suoi confronti.

Il segreto spoiler: Marta e Ramon in crisi

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane sui teleschermi italiani, raccontano che Marta e Ramon entreranno in crisi in seguito ad una scoperta.

Come abbiamo visto, la giovane è stata costretta a rinunciare ad Adolfo dopo che Rosa ha annunciato di essere in attesa di un bambino da lui. Per questo motivo, la Solozabal ha deciso di lasciare Puente Viejo all'oscuro di tutti quanti. Poco dopo, la donna ha fatto ritorno alla Casona, confessando di aver sposato Ramon per tentare di dimenticare il De Los Visos.

A Puente Viejo, il matrimonio della coppia apparirà non proprio idilliaco. Marta apparirà molta fredda con il marito, tanto che quest'ultimo inizierà a nutrire delle perplessità nei suoi confronti.

La primogenita di Ignacio scopre di aspettare un figlio da Adolfo

Dalle trame spagnole de Il Segreto in onda a breve sul canale del Biscione si evince che Marta inizierà ad accusare una forte nausea mentre si trova a tavola con i propri famigliari.

La giovane apparirà molto preoccupata, mentre Donna Begona pretenderà che si faccia visitare da un medico. Sarà proprio in questa occasione, che la primogenita di Ignacio scoprirà di essere in attesa di un bambino. Una scoperta che creerà non pochi problemi alla Solozabal, visto che il bebè che attende è di suo cognato Adolfo.

Ramon accusa la moglie di averlo ingannato

Ramon, nel frattempo, apprenderà della gravidanza di sua moglie, tanto da avere una terribile reazione nei suoi confronti. L'uomo, infatti, accuserà Marta di averlo ingannato dopo essersi scagliato contro di lei. In questo frangente, il cugino di Ignacio capirà che la sorella di Rosa non l'ha sposato per amore, visto che è ancora innamorata di Adolfo, da cui aspetta anche un figlio.

Una verità, che sconvolgerà la mente di Ramon, che da questo momento non sembrerà più lo stesso. L'uomo da timido inizierà a covare una rabbia repressa, che sfogherà nei peggiori dei modi.

In attesa di sapere quale sarà la reazione di Ramon, si ricorda che la nuova puntata de Il Segreto è prevista per giovedì 10 novembre su Canale 5, mentre è possibile vederla in modalità on demand sul sito Mediaset Play.