Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 9 al 15 dicembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Thomas e Hope si renderanno protagonisti di alcuni momenti di passione. Proprio in quel momento Brooke Logan si recherà dallo stilista per congratularsi per il successo della sfilata a Roma e lo troverà in intimità con sua figlia.

Thomas e Hope travolti dalla passione

In seguito alla passione con Thomas, Hope rivelerà di aver provato sensazioni mai provate prima e chiederà allo stilista di mantenere riservata la loro storia clandestina.

Al risveglio, Hope (Annika Noelle) esprimerà la necessità di andare via, ma non prima di aver condiviso con Thomas altri momenti di complicità.

Sarà proprio in questo momento che Brooke si recherà da Thomas per congratularsi del successo avuto con la sfilata e lo troverà in intimità con Hope. La donna sarà molto scossa e chiederà alla figlia di interrompere la storia con Thomas per tornare con Liam, ma Hope si difenderà, sostenendo di sentirsi viva e aggiungendo che è stato suo marito a chiederle il divorzio per primo.

Le altre anticipazioni

Steffy e Finn, intanto, trascorreranno una notte di passione, poi parleranno del loro rapporto e di quanto sono felici insieme. La coppia si confronterà anche sull'esperienza vissuta con Sheila e sulla crisi tra Hope e Liam.

Alla Forrester Creations, invece, Ridge e Carter discuteranno sul successo avuto dalla sfilata a Roma. Lo stilista parlerà poi con Brooke, la quale ammetterà di essere molto preoccupata per la crescente attrazione tra Hope e Thomas. Ridge, a questo punto, proverà a tranquillizzare sua moglie, ricordandole che tra di loro c'è stato solo un bacio innocente.

Intanto alla Forrester Creations, Taylor scoprirà che Brooke si trova da suo figlio Thomas grazie a una chiacchierata con Ridge e Carter. La dottoressa Hayes esprimerà all'ex marito le proprie preoccupazioni per il figlio, temendo che Hope e sua madre finiscano per rompere l'equilibro che finalmente ha trovato. In tutto questo Ridge (Thorsten Kaye) apparirà convinto che il bacio tra Thomas e Hope non abbia nessuna conseguenze.

Riepilogo episodi precedenti di Beautiful

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy aveva detto a Thomas che, nonostante continui a proteggere Hope, tutti sanno che è stata lei a baciarlo a Roma e che è stato proprio Liam a fare la spia. Lo stilista ha espresso il desiderio di parlare con il rivale, ma sua sorella gli ha consigliato di non farlo. Thomas ha poi incontrato Hope, la quale gli ha rivelato che Liam le ha chiesto il divorzio.

Negli uffici della Spencer Publications, intanto, Wyatt è andato a salutare suo fratello per sapere se avesse perdonato Hope. A quel punto Liam gli ha spiegato che sua moglie non è riuscita a dargli una spiegazione sul perché abbia baciato Thomas e per questo ha perso la fiducia in lei.