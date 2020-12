Nuovi appassionanti colpi di scena accadranno nel corso del finale di stagione de Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate su Canale 5 raccontano che Emilia Ulloa prenderà una decisione sconvolgente per permettere al padre di curarsi. La donna, infatti, chiederà al figlio Matias Castaneda di aiutare a rapire Raimundo Ulloa all'oscuro di Francisca Montenegro.

Il segreto: Emilia giunge a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Emilia giungerà a Puente Viejo dopo aver appreso delle gravi condizioni in cui versa suo padre.

Durante la permanenza, Marcela non potrà fare a meno di notare la tristezza della moglie di Alfonso, tanto da non credere che sia solo per la malattia di Raimundo, in stato vegetativo dopo il rapimento da parte di Eulalia e il tenente Campuzano.

Isabel, intanto, scoprirà che la Ulloa è tornata a casa. Per questo motivo, la marchesa approfitterà del trasloco di Francisca in un'umile dimora con il marito per mettere in azione un piano. In pratica, la nobildonna spingerà Emilia contro la Montenegro, facendole credere che quest'ultima abbia intenzione di suicidarsi con Raimundo. Sentite queste parole, la madre di Matias inizierà ad avere dei sospetti su Francisca, tanto da scontrarsi con lei.

Emilia e Francisca hanno un alterco a causa di Raimundo

Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, Raimundo non mostrerà segni evidenti di miglioramento, tanto che i famigliari richiederanno l'intervento di uno specialista. La visita del luminare sarà atteso con ansia da Emilia a differenze di Francisca, che le farà sapere di aver annullato il suo arrivo.

Durante l'incontro, la Montenegro dirà di essere stanca di vedere suo marito soffrire per colpa di alcune analisi mediche, tanto da aver deciso di farlo vivere il più tranquillamente possibile per il resto dei suoi giorni. Nel frattempo, Isabel approfitterà di questa decisione per generare nuovi attriti tra la matrona e la Ulloa. Per questo motivo, le due donne avranno un violento alterco dove ammetteranno di voler entrambe il meglio per il vecchio locandiere.

La moglie di Alfonso vuole rapire suo padre grazie all'aiuto di Matias

Purtroppo Francisca e Emilia non si troveranno d'accordo sui metodi da utilizzare per trovare una cura, capace di far uscire Raimundo dallo stato vegetativo. Sarà proprio in questo frangente, che la marchesa convincerà la Ulloa a non arrendersi, tanto da presentarle un nuovo luminare. Una scelta, che non sarà condivisa dalla matrona, sempre più certa che non ci sia più speranza di guarigione per il marito.

In seguito, la moglie di Alfonso troverà un ospedale dove sottoporre suo padre a delle accurate indagini all'oscuro della Montenegro. Per questo motivo, la donna prenderà una decisione sconvolgente. Emilia, infatti, proporrà a Matias di aiutarla a rapire Raimundo. Una proposta inaspettata, che sarà rifiutata all'inizio dal Castaneda, se poi iniziasse a prendere in considerazione l'idea.