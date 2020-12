Nelle prossime puntate de Il Segreto, Alicia Urrutia riuscirà a diventare sindaco di Puente Viejo. La giovane sarà la prima donna alla guida del piccolo paesino iberico e riuscirà a sconfiggere il suo avversario Mauricio, il quale si complimenterà con lei. Don Filiberto invece, sarà furioso per l'elezione di una donna e per giunta repubblicana. La ragazza verrà in seguito presa di mira dalla setta degli Arcangeli, che non vedranno di buon occhio le sue idee rivoluzionarie. Dopo la sua elezione a sindaco, il padre di Alicia verrà scarcerato.

Alicia Urrutia eletta sindaco nelle prossime puntate de Il segreto

A Puente Viejo nei prossimi episodi, si respirerà aria nuova. Alicia Urrutia infatti, dopo regolari elezioni, verrà eletta sindaco della cittadina, battendo Maurizio. Quest'ultimo, molto sportivamente, si complimenterà con la sua avversaria. Come noto, la ragazza rappresenterà l'ala repubblicana del paese e ciò non piacerà affatto a don Filiberto, notoriamente anti-repubblicano. Molti altri invece, non vedranno di buon occhio il fatto che una donna abbia preso il potere. Quali saranno le conseguenze per la neoeletta?

Alicia nel mirino degli Arcangeli nelle prossime puntate de Il segreto

Le puntate che porteranno i fan de Il segreto verso il finale di stagione, vedranno gli Arcangeli prendere di mira Alicia, rea di avere idee troppo rivoluzionarie e che potrebbero ostacolare i loro piani.

Anche la Marchesa Isabel e il figlio Tomas faranno parte della setta e sarà proprio la nobildonna a convincere gli altri adepti che Alicia andrà fermata. In questo caso, Tomas non si esprimerà e potrebbe essere l'unico a poter avvertire il neo sindaco del pericolo.

Il segreto, spoiler: Alicia festeggia la scarcerazione del padre

Nelle prossime puntate de Il segreto, Jesus Urrutia riuscirà finalmente a tornare in libertà e lo farà dopo che la figlia sarà diventata sindaco di Puente Viejo e che in Spagna la Repubblica avrà preso il sopravvento.

Per la ragazza una bella notizia che verrà accolta con gioia dai suoi concittadini, che si ritroveranno in Municipio per congratularsi con lei e con il padre. Anche don Ignacio, venuto a sapere della scarcerazione di Urrutia si recherà in comune, convinto che l'amico e la sua famiglia, torneranno presto a lavorare per lui. Le cose però saranno cambiate e tra Solozobal e il padre di Alicia ci sarà un forte attrito, con Jesus che informerà don Ignacio che lui è la sua famiglia non torneranno alla Villa.

Intanto Alicia sarà sempre più presa dal suo lavoro di sindaco ma, nonostante i molteplici impegni, troverà il tempo per festeggiare con la sua famiglia la libertà e l'avvento del nuovo governo. Per scoprire come si evolveranno le vicende legate ad Alicia e ai protagonisti de Il segreto, bisognerà attendere le prossime anticipazioni.