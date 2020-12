Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra, già autrice di Una vita. Le trame delle puntate in onda in Spagna e in programma su Canale 5 raccontano che Don Filiberto farà una particolare richiesta a Tomas De Los Visos. Il prelato, infatti, chiederà al figlio della marchesa di unirsi agli Arcangeli, pronti a tutto pur di impedire l'arrivo della Repubblica in terra iberica.

Il segreto: Don Filiberto accetta di aiutare gli Arcangeli

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le nuove puntate in onda a breve in Italia raccontano che gli Arcangeli diventeranno un pericolo per tutti i personaggi della soap opera iberica.

La setta avrà intenzione di impedire alla Repubblica di prendere il sopravvento sulla Monarchia, tanto arruolare il bigotto Don Filiberto.

Tutto inizierà con precisione quando il prelato aizzato da Isabel cercherà di uccidere Mauricio, considerato pericoloso per le sue idee a favore dei ceti meno ambienti. La figura religiosa, a questo punto, verrà sequestrata dal gruppo segreto, che inizierà una serie di vessazioni fino a convincerla ad unirsi alla loro causa.

All'inizio, Don Filiberto cercherà di ribellarsi alla volontà degli Arcangeli, se poi non accettasse di aiutarli a portare a termine un piano segreto.

Gli uomini incappucciati minacciano Alicia e sua madre

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto si evince che Alicia terrà un discorso davanti al popolo dopo essersi candidata alle elezioni comunali di Puente Viejo.

Qui, la donna cercherà di convincere i compaesani a votarla per fare in modo che i proprietari terrieri non continuino a trattare i più poveri come schiavi.

Per questo motivo, gli Arcangeli si sentiranno minacciati, tanto da spedire alcuni uomini incappucciati a spaventare sia lei che sua madre per la strada. Fortunatamente le due donne verranno portate in salvo da Matias, che in questo modo dimostrerà di aver agito come spia del governo per il bene della comunità.

Nonostante questo, Alicia continuerà a lottare per le sue idee, convinta di poter liberare suo padre Jesus dalla galera.

Il prelato vuole che Tomas si unisca al gruppo segreto

Nel frattempo Don Filiberto cercherà di convincere Tomas, uno dei più grandi amici di Alicia ad unirsi al gruppo segreto. Per fare ciò, il prelato confesserà che il popolo di Puente Viejo si prende gioco di lui, chiamandolo 'marchesino operaio'.

Di conseguenza, la figura religiosa inviterà il figlio di Isabel a far valere la sua autorità di proprietario benestante. Alla fine, il fratello di Adolfo respingerà tale offerta, se la story-line non fosse destinata ad un colpo di scena.