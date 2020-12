Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con lo sceneggiato iberico Il Segreto. Nel corso degli episodi in onda nelle prossime settimane di programmazione non mancheranno di certo colpi di scena. Presto Donna Begoña (Blanca Oteyza) stravolgerà ogni equilibrio con il suo ritorno improvviso. La moglie di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) metterà le cose in chiaro, quando si accorgerà di non essere vista di buon occhio dalla domestica Manuela.

La madre di Rosa, Carolina e Marta disposta a tutto per ricucire i rapporti con i suoi familiari, affronterà la governante e le dirà di non continuare a parlare male di lei con suo marito.

Manuela rimarrà senza parole nell’istante in cui Donna Begoña affermerà di conoscere la sua strategia, accusandola di essere stata sempre innamorata di Ignacio.

Il segreto spoiler: Donna Begoña decisa a riconquistarsi la fiducia dei propri cari

Nelle puntate della soap opera che i telespettatori seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Donna Begoña farà ritorno a Puente Viejo dopo essere stata dimessa dalla clinica psichiatrica in cui è stata curata. La donna sin da subito vorrà riconquistarsi la fiducia dei propri cari, ma soprattutto oltre a far sentire la sua vicinanza a Rosa (Sara Sanza) farà dei complimenti a Marta (Laura Minguell) per aver sposato Ramon (Pablo Gomez Pando).

Inoltre la moglie di Ignacio darà l’impressione di avere i sensi di colpa, poiché in passato ha tentato di uccidere la figlia Carolina (Berta Castañè).

In diverse circostanze Donna Begoña si dirà disposta a recuperare il suo matrimonio con Solozabal, ma per riuscire nel suo intento dovrà fare i conti con Manuela. Quest’ultima sempre più convinta che la signora non si sia ripresa del tutto mentalmente, confesserà i suoi dubbi al proprio padrone.

Ignacio arrabbiato con la sua governante, la signora Solozabal affronta Manuela

La governante non avrà alcuna intenzione di ricredersi sulla madre di Rosa, Carolina e Marta infatti arriverà a invitare Ignacio a controllare ogni passo della moglie. Da una parte quest’ultimo sembrerà ascoltare il consiglio di Manuela, ma dall’altra si arrabbierà con la sua governante per non credere che sua moglie sia migliorata.

Non passerà molto per vedere la consorte di Solozabal minacciare la governante, dicendole di non intromettersi più tra lei e l'uomo che ha sposato.

Donna Begoña farà anche presente a Manuela di sapere già da tanto tempo che il suo unico obiettivo è sempre stato quello di gettarsi tra le braccia di Ignacio. Per finire la moglie di Ignacio concluderà il suo discorso precisando alla domestica che da adesso in avanti dovrà occuparsi solamente dei compiti legati alla casa, poiché le sue figlie Rosa, Marta e Carolina hanno già una madre.