Continua a non deludere i numerosi fan la soap opera Il Paradiso delle Signore, in programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55. Nella puntata del 14 dicembre, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) dopo essersi liberato finalmente di Mantovano vorrà dare una svolta alla sua vita. Il barista della caffetteria sempre più innamorato della fidanzata Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), le chiederà di diventare sua moglie.

Agnese Amato (Antonella Attili) invece non potrà rispettare la promessa fatta all’amato Armando Ferraris (Pietro Genuardi). La sarta del paradiso non riuscirà a confessare a Rocco (Giancarlo Commare) e Salvatore (Emanuel Caserio) di avere una relazione sentimentale con il capo magazziniere a causa di suo marito Giuseppe Amato, che tornerà a casa come se il tempo non fosse mai passato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 dicembre: Vittorio lancia una nuova moda al paradiso

Gli spoiler del quarantaseiesimo episodio che occuperà il piccolo schermo lunedì 14 dicembre, dicono che Agnese raccomanderà a Salvatore e Rocco di tornare a casa in anticipo la sera per aiutarla a fare il presepe. Intanto Roberta in vista della partenza, finalmente dovrà mettere al corrente le sue colleghe di lavoro della sua scelta di abbandonare Milano. Per Pellegrino quindi arriverà anche il momento di salutare il suo ex fidanzato Federico, nonostante da quando non stanno più insieme hanno preso delle strade differenti.

Nel contempo Clelia dovrà cominciare a cercare una ragazza che sostituirà Roberta, quando la giovane si troverà a Bologna. Successivamente Vittorio lancerà una nuova moda al grande magazzino, e le clienti potranno avere dei cesti natalizi in omaggio contenenti dei prodotti ricercati.

Marcello chiede la mano di Roberta, il ritorno di Giuseppe Amato

Marcello dopo aver stretto un accordo con Mantovano che gli farà riottenere la libertà, deciso a lasciarsi il suo passato alle spalle in modo definitivo farà una proposta di matrimonio a Roberta. Ludovica mentre si troverà al circolo incontrerà Cosimo e Gabriella: in tale circostanza la figlia di Flavia tenterà di diventare amica della stilista.

Per concludere proprio quando Agnese sarà in procinto di far sapere a Rocco e Salvatore che lei e Armando si amano, ci sarà un colpo di scena che la farà sentire in imbarazzo. A casa Amato si presenterà Giuseppe, il marito della sarta del grande magazzino milanese: l'uomo tornerà senza alcun preavviso per riprendersi il suo posto in famiglia.