Nuovo appuntamento dedicato con le novità su Il Segreto, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra che si appresta a chiudere i battenti dopo 7 anni di permanenza sulle reti Mediaset. Le trame provenienti dalla Spagna in onda a breve su Canale 5 raccontano che Pablo Centeno e Ignacio Solozabal scopriranno di essere stati ingannati da Maria Jesus. In particolare, il ragazzo racconterà all'imprenditore di non essere suo figlio ma di un marinaio.

Il segreto spoiler: Pablo si reca a Bilbao alla ricerca della madre

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate in onda prossimamente in televisione raccontano che una rivelazione cambierà per sempre il corso della vita di Pablo.

Scendendo nei dettagli, l'ex militare cercherà di convincere Alberto Santos a ritirare le accuse che pesano sulla testa di Urrutia. Per questo motivo, Centeno deciderà di mettersi sulle tracce di sua madre. A tal proposito, Marta e suo marito aiuteranno il ragazzo a rintracciare Maria Jesus a Bilbao, in quanto hanno un amico che potrebbe aiutarli.

In questo frangente, Ramon e Marta apprenderanno che Maria Jesus è scomparsa nel nulla. Pablo, a questo punto, non si arrenderà ad averla persa, decidendo di recarsi a Bilbao dove Ignacio l'aveva conosciuta per la prima volta. Carolina, nel frattempo, si preoccuperà per il mancato ritorno dell'ex fidanzato a casa. Di conseguenza, la Solozabal racconterà ad Ignacio che il giovane si è recato in Portogallo per cercare sua madre.

L'ex militare è il figlio di un marinaio

Secondo alle trame spagnole de El Secreto de Puente Viejo in onda nei prossimi giorni in televisione, si evince che Ignacio ordinerà all'amico di Ramon di sorvegliare Pablo, visto che ha un appuntamento con il cugino di Maria Jesus. Carolina, intanto, confesserà di essere ancora innamorata dell'ex militare, sebbene abbia scoperto che sono fratellastri.

A Bilbao, Centeno farà una brutta scoperta. Il ragazzo, infatti, apprenderà di essere il figlio di un marinaio e non di Ignacio. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che Maria Jesua aveva finto di essere in attesa di un bambino dal proprietario della fabbrica, che aveva deciso di crescerlo come suo figlioccio.

Ignacio scopre l'inganno di Maria Jesus

Una volta tornato a Puente Viejo, Pablo rivelerà ad Ignacio che sua madre Maria Jesus l'aveva ingannato per ottenere del denaro. Ciononostante, il ragazzo ringrazierà l'imprenditore per essersi preso cura di lui in tutti questi anni. La scoperta del vero padre dell'ex militare potrebbe portare ad un riavvicinamento tra lui e Carolina. La soap opera de Il segreto è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:15 su Canale 5.