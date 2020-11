Nelle prossime puntate de Il Segreto Jesus Urrutia finirà in carcere a causa dell'incidente alla fabbrica di Bilbao in cui ha perso la vita un uomo. Il marito di Encarnacion infatti, dopo aver confessato al giornalista Alberto Santos quanto accaduto anni prima verrà arrestato dal capitano Huertas. Intanto, dalle anticipazioni spagnole si scoprirà che il giornalista Santos non è altro che il nipote di Maria Jesus, la madre naturale di Pablo. Cosa nasconderanno zia e nipote?

Urrutia confessa ad Alberto Santos che è stato lui il responsabile dell'incidente di Bilbao

Una clamorosa notizia giunge dalle anticipazioni spagnole de Il segreto.

Jesus Urrutia infatti, verrà arrestato dal capitano Huertas per l'incidente alla fabbrica di Bilbao avvenuto qualche anno prima. Come noto, nella fabbrica diretta anch'essa da Ignacio Solozobal, morì un operaio e proprio su questo nelle puntate attualmente in onda su Canale 5 starà indagando il giornalista Alberto Santos (Gonzalo Trujillo). Dando uno sguardo ai prossimi episodi le indagini porteranno il giornalista a sospettare di Ignacio, ma sarà Urrutia a confessare di essere stato lui ad azionare per errore il macchinario che provocò la morte dell'operaio.

Il segreto, trame spagnole: Alberto Santos è il nipote di Maria Jesus

Dando uno sguardo alle anticipazioni de Il segreto si scoprirà che Urrutia subito dopo aver confessato la verità su quanto accaduto, si sentirà finalmente sollevato.

Al contrario, don Ignacio sarà preoccupato per lui e per le conseguenze delle sue dichiarazioni e non esiterà a rimproverare l'amico e compagno di lavoro. Intanto le nuove trame de il segreto svelano un retroscena importante. Si scoprirà che Alberto Santos è il nipote di Maria Jesus. Da un dialogo tra i due, si intuirà come zia e nipote staranno attuando un piano per vendicarsi di Ignacio e della sua fabbrica.

Urrutia viene arrestato da Huertas nelle prossime puntate de Il segreto

Dalle anticipazioni si scoprirà che Maria Jesus rimarrà a Puente Viejo, nonostante abbia accettato un cospicuo assegno di Ignacio per lasciare il paese. La donna continuerà ad alloggiare alla locanda, dove continuerà ad incontrare di nascosto il nipote Alberto.

Quest'ultimo, non esiterà a spronare la zia affinché continui a portare avanti il loro piano di vendetta e non passerà molto tempo prima che il capitano Huertas arresti Urrutia per quanto accaduto alla fabbrica di Bilbao. Don Ignacio a questo punto, cercherà di fare il possibile per togliere dai guai il suo braccio destro, anche se le cose non saranno così semplici. In attesa di ulteriori novità in merito a questa intricata story line, si ricorda che Il segreto va in onda tutti i pomeriggi, a esclusione del sabato, su canale 5 a partire dalle 16:20 circa.