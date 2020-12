Domenica 20 dicembre su Canale 5 a partire dalle 21:30 è stata trasmessa una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. La padrona di casa ha chiamato in studio Ariadna Romero per commentare l'emozionante incontro avvenuto all'esterno del Grande Fratello Vip con l'ex fidanzato Pierpaolo Pretelli. La showgirl sudamericana ha spiegato di essere un pilastro nella vita dell'ex velino. Poi, ha spiegato di non avere mai affrontato i motivi relativi alla fine della storia con Pierpaolo.

L'incontro fra Pierpaolo e l'ex fidanzata

Lo scorso lunedì 14 dicembre Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una sorpresa al Grande Fratello Vip.

Il giovane ha avuto il piacere di incontrare all'esterno della casa l'ex fidanzata e mamma di suo figlio. Il gieffino è apparso commosso tanto da non essere riuscito a pronunciare alcuna parola.

Durante l'incontro Ariadna Romero ha mostrato al gieffino alcune immagini del loro bambino. Inoltre, la showgirl ha invitato il suo ex ad avere un comportamento consono all'interno del reality show, perché il figlio Leonardo lo ritiene un esempio. Infine, Ariadna ha mostrato a Pierpaolo una breve clip in cui il bambino ha fatto gli auguri di buon Natale al papà.

Le dichiarazioni della Romero

Nella puntata di Live-Non è la D'Urso trasmessa domenica 20 dicembre, la padrona di casa ha chiesto ad Ariadna Romero se Pierpaolo Pretelli fosse ancora innamorato di lei.

La diretta interessata ha risposto con un secco "no". Inoltre, ha affermato: "Secondo me, è solo tanto confuso". A detta della showgirl, quando si affronta un reality show vengono fuori gli scheletri chiusi nell'armadio. Per Ariadna, il suo ex compagno in questo momento è solo preso dai sensi di colpa su come potevano andare le cose tra loro. Anche la diretta interessata quando era all'Isola dei Famosi ha ammesso di avere avuto dei ripensamenti.

Successivamente la showgirl ha spiegato che fra lei e Pierpaolo c'è un legame molto forte: "Io sono un pilastro nella sua vita. Io non sono una sua ex, ma la mamma di suo figlio e lui è il papà di mio figlio".

A distanza di due anni dalla fine della relazione né Ariadna né Pierpaolo hanno più avuto delle storie importanti. Secondo la modella, al momento della rottura la coppia si sarebbe dovuta rivolgere ad un consulente per affrontare il problema insieme.

Sui motivi dell'addio Ariadna Romero ha chiosato: "Abbiamo sì ritrovato un rapporto, però non abbiamo mai chiarito perché sia finita".

Il rimorso di Pierpaolo

Parlando con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha fatto una confidenza personale. Il giovane ha ammesso di avere vissuto come un "fallimento" la fine della storia con Ariadna Romero. Come riferito dall'ex velino, sia lui che la sua compagna avrebbero voluto dare a tutti i costi una famiglia al loro primogenito. Dopo un grande amore, però, le cose non sono andate come entrambi speravano. Dunque, con rammarico Pretelli ha ammesso: "Avevo prospettato una famiglia con lei, invece..."

A questo punto non è escluso che Alfonso Signorini non dia modo ai due ex fidanzati di avere un chiarimento.