Venerdì 4 dicembre 2020 i telespettatori di Rai 1 assisteranno all'ultimo appuntamento settimanale della fortunata soap opera de Il Paradiso delle Signore 5 che andrà in onda, come di consueto, alle ore 15:55.

Come annunciano le anticipazioni, si assisterà ad una puntata ricca di emozioni, su tutte quella di un incidente in cui sarà coinvolta Roberta Pellegrino. Intanto, la signora Cattaneo si sentirà sempre più in angoscia per il figlio Federico, il giovane non avrà alcuna intenzione di incontrare e chiarire con la madre. Per tale ragione la donna si confiderà con la zia Ernesta e con Stefania, cercando in loro un conforto.

Roberta ha un incidente

Durante la quarantesima puntata della soap il giovane Barbieri si sfogherà con Armando e Salvatore e rivelerà ai due di non sentirsi per niente sereno dal momento in cui Mantovano, ex compagno della malavita, è tornato a tormentarlo e ricattarlo.

Il clou della puntata arriverà quando Roberta Pellegrino sarà protagonista di un incidente. Non sarà nulla di grave ma sarà chiaro che non si tratterà di qualcosa avvenuto per pura casualità. Ci sarà lo zampino di Mantovano? In attesa di scoprirlo, il giovane Cattaneo farà rientro nella sua abitazione: Silvia inizialmente sarà felice, ma non si aspetta che suo figlio torni a casa solo ed esclusivamente per fare le valigie e traslocare dal padre.

Federico infatti avrà deciso di andare a vivere nella nuova abitazione di Luciano.

Vittorio affronta la cognata

Nel frattempo al grande magazzino continueranno gli allestimenti grafici per la vetrina in onore della festa di Sant'Ambrogio. Tutto lo staff sarà chiamato a collaborare alla riuscita dell'evento, in previsione delle festività natalizie.

La giovane e bella Maria avrà una brillante idea, ovvero quella di far concorrere la signora Amato al concorso per eleggere "Regina per un giorno". Tutto ciò avverrà all'insaputa di Agnese.

Sempre nella puntata di venerdì 4 dicembre Pietro dirà allo zio che la madre sta lavorando come inserviente al Circolo.

Vittorio, basito, deciderà di recarsi dalla cognata per parlare: Beatrice non proverà a difendersi per il lavoro e gli spiegherà di dovergli rivelare qualcosa di molto importante, ovvero di essere stata male per lui tanti anni fa. Sarà l'inizio di un riavvicinamento tra Beatrice e Vittorio Conti? Per scoprirlo occorrerà seguire la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 4 dicembre su Rai 1 a partire dalle ore 15:55 e quelle della settimana successiva. La replica sarà subito disponibile sul sito di RaiPlay.