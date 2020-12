Gemma Galgani nelle ultime puntate di Uomini e donne ha iniziato una frequentazione con Maurizio Guerci. In un'intervista rilasciata sul settimanale Novella 2000, la dama torinese ha parlato del suo ex fidanzato Giorgio Manetti, dei commenti di Tina Cipollari riguardo la sua vita sentimentale e di Maurizio Guerci, il cavaliere cinquantenne che sta frequentando nelle ultime settimane.

Gemma Galgani su Giorgio Manetti: 'Storia passata'

Nel corso dell'intervista, Gemma Galgani ha risposto ad una domanda riguardante il suo ex fidanzato Manetti e al loro ipotetico ricongiungimento in cui i fan speravano; ma a tal proposito la dama di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Questa domanda mi imbarazza...

Con Giorgio non ho più nulla a che fare. È una storia passata. Adesso penso solo a Maurizio. Un uomo che non ha nulla in comune con Giorgio, voglio precisare''. Nell'ultimo periodo Gemma è raggiante e ha detto di essere molto felice e ha rivelato di aver avuto un colpo di fulmine appena ha visto Guerci.

I commenti di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Durante le puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno avuto spesso battibecchi e l'opinionista del dating show ha attaccato la dama per via delle scelte amorose e del modo in cui si relaziona agli uomini del parterre. Gemma ha ricordato che in merito alla sua frequentazione con Maurizio, l'ex moglie di Nalli ha fatto i soliti commenti: ''Lei punta sulla nostra differenza d'età, ma mi creda a me poco interessa''.

Galgani ha detto che quando frequentava Biagio Di Maro, che era più o meno coetaneo di Guerci, Cipollari non aveva espresso perplessità: ''Chissà perché?!''.

Per Gemma Galgani, Tina Cipollari la vorrebbe mettere in difficoltà

Al contrario, non appena Tina ha saputo della frequentazione fra Gemma e Maurizio, a detta di Galgani, l'opinionista si starebbe scatenando con i commenti: ''Tina cerca di mettermi continuamente in difficoltà, pensa di scoraggiarmi, di ferirmi, ma non ci riuscirà mai''.

La dama torinese ha dichiarato di sentirsi serena e di voler vivere al massimo le nuove emozioni che sta provando, senza stress. Riguardo a Guerci ha dichiarato: ''Sono bastati pochi sguardi per farmi innamorare. Ho sentito una grande emozione dentro di me. Una situazione che mi è arrivata come una ventata di freschezza. Ci voleva proprio''. Sul cavaliere che le ha rubato il cuore, la dama ha affermato che, al momento, non vede difetti in lui: ''Vedo solo il lato positivo.

Lo troverò strano, ma è che sono veramente innamorata di lui''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire se la relazione fra Gemma e Maurizio proseguirà.