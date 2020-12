Il cavaliere del trono over di Uomini e donne Maurizio Guerci è al centro del Gossip dal momento in cui ha scelto di frequentare Gemma Galgani. Nonostante la differenza di età (lui ha 20 anni in meno di lei), tra i due sembra procedere tutto per il meglio, così come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal cavaliere su Novella 2000. Nel dettaglio, Guerci ha confessato di aver trovato l'amore con Gemma, che ha definito come una donna intelligente e con la quale è scattata subito un'attrazione mentale. La loro conoscenza prosegue nel migliore dei modi a discapito dei detrattori, tra i quali Tina Cipollari, alla quale il cavaliere ha mandato una frecciatina.

U&D, tra Maurizio e Gemma va a gonfie vele

Maurizio, il cavaliere mantovano giunto lo scorso novembre a Uomini e donne, ha rilasciato un'intervista dove ha voluto mettere in chiaro i suoi sentimenti per Gemma. Come noto, i due hanno iniziato una frequentazione nonostante la differenza di età, lei 70 e lui 50 anni. In molti hanno storto il naso su questa conoscenza, prima tra tutte Tina Cipollari, che non ha mai creduto alla veridicità dell'interesse di Maurizio nei confronti di Gemma. A fare chiarezza e a rispedire al mittente le accuse ci ha pensato il diretto interessato, definendo la sua Gemma come una donna intelligente, con cui c'è stata da subito un'attrazione mentale.

Maurizio Guerci ha trovato l'amore a U&D: 'Assolutamente sì'

Scendendo nel dettaglio, Maurizio si è sbilanciato nel momento in cui gli è stato fatto presente come sia stato fortunato ad aver trovato l'amore a Uomini e donne.

Affermazioni e a cui il cavaliere ha risposto con un eloquente: "Assolutamente sì". La differenza di età non sembra essere un problema per il cavaliere mantovano, che si augura che nel 2021 il suo rapporto con Gemma possa ulteriormente crescere. Dichiarazioni che smentiscono le voci di una presunta crisi. Le anticipazioni sull'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi parlavano di un allontanamento tra loro in questi giorni di festa, ma tutto sembrerebbe rientrato.

Maurizio e Gemma di U&D in love, si prendono una rivincita su Tina

In attesa di scoprire cosa succederà con l'anno nuovo a questa nuova coppia, di certo si sa che Maurizio ha avuto solo parole di apprezzamento per Gemma, della quale ha detto: "È una donna ricca di cultura e questo non può che farmi piacere". Alla domanda su cosa li accomuna, il cavaliere ha risposto: "Il rispetto che abbiamo tra di noi e per le altre persone.

Poi, me lo lasci dire, ci piacciamo". Dichiarazioni che sembrano non lasciare adito a dubbi e che smentiscono i sospetti di Tina sul loro rapporto. Proprio Maurizio ha colto l'occasione per mandare una frecciatina all'opinionista: "Le cose sono cambiate e, le dirò di più, ultimamente sia Gemma sia io, stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto". Gemma avrà finalmente trovato l'uomo della sua vita a Uomini e donne? Non resta che attendere gli sviluppi di questa conoscenza per saperlo.