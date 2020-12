Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'11 al 15 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Si tornerà a parlare del decesso di Tommaso. Filippo invece vivrà brutti momenti a causa di Leonardo. Per Vittorio arriveranno delle novità, inizierà la sua convivenza con Cerruti.

Filippo si prodigherà per Leo

Filippo farà il possibile per aiutare Leonardo Arena a risolvere i suoi problemi, ma questo genererà un malcontento generale. Alberto invece comincerà a pensare di volersi trasferire nel nuovo appartamento, ignaro del fatto che Giulia aprirà gli occhi a Clara circa il suo strano comportamento.

Cerruti continuerà a essere protagonista di episodi esilaranti.

La rivelazione su Tommaso

Leonardo confesserà a Filippo le reali circostanze in cui è deceduto Tommaso, per questo motivo Filippo cambierà atteggiamento nei suoi confronti. Clara imporrà ad Alberto un cambiamento, minacciando di togliere il figlio a Palladini. La convivenza tra Cerruti e Vittorio rischierà di precipitare, intanto quest'ultimo si accorgerà del vero talento che possiede la sua fidanzata e comincerà a capire che deve convincerla a non rinunciare ai suoi sogni.

Serena comincerà a preoccuparsi per la prolungata assenza di suo marito, ignara del fatto che è stato rapito da due criminali. Per Cerruti arriverà il momento di godersi la gelosia del suo compagno a causa della presenza del suo nuovo coinquilino.

Renato cercherà di aiutare Niko ad alleggerire il carico di lavoro allo studio.

Il riscatto di Ferri

Le condizioni di Leonardo peggioreranno drasticamente e Sartori si deciderà finalmente a chiamare sua moglie per chiederle aiuto. Vittorio Del Bue cercherà di convincere Alex ad accettare il lavoro certo della sua bravura. Sasà sfogherà il suo malcontento con Mariella sul fatto che Bruno si mostri riluttante nell'invitarlo a casa sua.

Alberto deciderà di confessare a Barbara il reale motivo per cui non riesce trasferirsi nel suo appartamento. Serena e Roberto si attiveranno per pagare il riscatto richiesto dai rapitori, mentre Filippo si renderà conto di essere finito in un tunnel da cui sarà difficile uscire. Lara, invece, guadagnerà punti con il suo amante. Clara, delusa dal comportamento di Alberto Palladini, finirà per prendere una drastica decisione in merito alla sua situazione con Alberto.

Cerruti triste perché non vedrà evolvere il suo rapporto con Bruno come vuole lui, finirà per prendere una decisione e giocarsi un'ultima carta con il suo amato.