Nei prossimi episodi di Un posto al sole, gli abitanti di Palazzo Palladini si appresteranno a festeggiare il Natale. In una timeline, che si ricollegherà a quella reale, i protagonisti della soap si affanneranno a fare gli ultimi preparativi tra addobbi e cenoni anche se, per qualcuno, le festività potrebbero risultare piuttosto tristi. La piccola Bianca dovrà affrontare il Natale lontana dai suoi genitori, attualmente in nuova Zelanda per assistere la madre di Franco. Niko, dopo il suo tormentato ultimo periodo, cercherà di ricucire il rapporto con la la sua famiglia ed inoltre proverà a riavvicinarsi a Susanna, ma non tutto andrà per il meglio.

Ugo dovrà affrontare una crisi sentimentale, mentre Patrizio e Vittorio continueranno a punzecchiarsi. Alberto inviterà Clara nel suo nuovo appartamento, mentre Raffaele avrà qualche problema con il suo presepe. Sarà invece un buon Natale per Ferri che riuscirà a a diventare socio di maggioranza dei Cantieri, anche se qualcosa potrebbe non andare come previsto. A seguire le anticipazioni di queste speciali puntate natalizie che andranno in onda dal 21 al 25 dicembre alle 20:45 su Rai 3, senza nessuna pausa legata alle festività.

Lunedì 21 dicembre: Niko e Susanna si riavvicinano

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si proporrà come nuovo socio di maggioranza dei Cantieri, lasciando Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) totalmente sbigottiti.

Nel frattempo Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) si riavvicineranno timidamente, ma i due avranno davvero speranze di tornare assieme? In seguito Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), dopo essere stato vittima di uno scherzo da parte di Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), si preparerà alla sua contromossa.

Martedì 22 dicembre: Ugo in crisi

Niko si troverà coinvolto nella crisi sentimentale del suo migliore amico Ugo (Raffaele Imparato).

Il giovane farà di tutto per risolvere la delicata situazione, tuttavia alla fine sarà lui a ricevere una sorpresa inaspettata. Roberto porterà avanti il suo diabolico piano e si rivelerà, per l'ennesima volta, un abile stratega in grado di manipolare, con facilità, sia Fabrizio che la più scaltra Marina Giordano.

Mercoledì 23 dicembre: Roberto, socio di maggioranza

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri riuscirà nel suo intento e diventerà socio di maggioranza di Cantieri. Questa importante novità avrà forti ripercussioni sull'assetto societario e minerà terribilmente la relazione tra Marina e Fabrizio. Svanite ormai tutte le speranze di poter tornare con Susanna, Niko si appresterà a prendere una decisione molto importante in ambito lavorativo.

Giovedì 24 dicembre: arriva la vigilia di Natale

E' il 24 dicembre anche per gli abitanti di Palazzo Palladini e fervono i preparativi per il cenone. Raffaele (Patrizio Rispo) si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel suo presepe e questo potrebbe mettere a rischio la sua tradizione. Nel frattempo Bianca (Sofia Piccirillo) si sentirà molto triste a causa dell'assenza dei suoi genitori, mentre Renato (Marzio Honorato) deciderà di fare una sorpresa a suo figlio Niko.

Venerdì 25 dicembre: Alberto e Clara nel nuovo appartamento

Nell'episodio di Un posto al sole del 25 dicembre Patrizio cercherà di trovare un modo per evitare di trascorrere il Natale ad Indica, mentre Niko deciderà di portare il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) a fare una visita molto speciale. Alberto (Maurizio Aiello) inviterà Clara (Imma Pirone) nel suo nuovo appartamento. Infine Ferri si troverà a dover scegliere tra la sua complice Lara (Chiara Conti) e la sua eterna storia d'amore con Marina. Chi sceglierà e la sua decisione che conseguenze avrà?