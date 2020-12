Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 14 al 18 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Al centro delle scene ci saranno sicuramente Alberto Palladini e Barbara Filangieri. L'uomo infatti pur di accaparrarsi il mandato della vendita della villa di Marina accetterà di scendere a compromessi con il suo nuovo capo.

La terribile decisione di Alberto Palladini

Alberto dopo aver scoperto che Marina Giordano ha messo in vendita la sua prestigiosa villa, pur di salvare la situazione catastrofica dei cantieri, chiederà al suo nuovo capo Barbara Filangieri di affidargli il mandato della vendita.

La donna però rifiuterà in virtù del fatto che l'uomo da tempo detesta la Giordano, ma anche perché convinta che pur di farle un dispetto potrebbe non svolgere correttamente il suo lavoro perdendo così di vista il suo ruolo. Alberto rimarrà davvero sconcertato in seguito a questo rifiuto, ma nel corso della giornata riceverà un'altra amara sorpresa. Si accorgerà infatti che lo stipendio accreditatogli è molto più basso di quello che si aspettava. Quando proverà a chiedere spiegazioni alla Filangieri, la donna si mostrerà molto ostile nei suoi confronti e gli rinfaccerà di aver già fatto troppo per aiutarlo e che non può pretendere anche le provvigioni sulle vendite degli immobili. Nella stessa occasione la donna troverà anche il coraggio per mostrargli tutto il suo risentimento.

Credeva che tra loro si potesse approfondire il rapporto, invece lui l'ha rifiutata. Per questo motivo gli esporrà anche la sua volontà di volerlo allontanare da lei. Alberto non prenderà per niente bene la notizia e una volta tornato a casa, dopo aver assistito alle cure amorevoli di Clara prenderà una drastica decisione. Palladini tornerà dalla Filangieri e comincerà a sedurla, con lo scopo di tenersi il lavoro e di ottenere anche il mandato per la vendita di Marina Giordano per potersi finalmente vendicare della donna.

Marina in difficoltà

Per Marina Giordano la situazione rischierà di precipitare, la donna infatti si ritroverà sempre di più in difficoltà a causa dei problemi economici che hanno travolto i cantieri dopo l'affare andato a monte con il magnate Russo. La donna si lascerà aiutare da Roberto che ancora una volta fingerà di prestare il suo aiuto disinteressato.

Ferri infatti continuerà a tramare nell'ombra e a portare avanti il suo diabolico piano per accaparrarsi quanto più possibile, spingendo la Giordano sempre di più nella sua trappola. Per realizzare il suo piano si farà aiutare anche da una sua vecchia amica. Intanto Fabrizio cercherà ancora una volta di trovare una soluzione per aiutare la sua donna.