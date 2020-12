Nei episodi dal 28 dicembre al 1º gennaio di Un posto al sole, così come accadrà per le puntate di Natale, verrà rispettata la timeline reale in modo che gli abitanti di Palazzo Palladini saranno intenti a organizzare il veglione e preparare il cenone di Capodanno. In particolare Vittorio sarà impegnato a realizzare una mega festa per salutare la fine dell'anno nonostante i tentativi di Alex di riportarlo alla ragione. Silvia rifletterà su come riorganizzare il Vulcano e valuterà, con particolare attenzione, la posizione lavorativa di Diego. Nel frattempo Renato cercherà un modo per disfarsi dei suoi fuochi d'artificio, mentre Raffaele dovrà fare i conti con una brutta notizia.

Leonardo tornerà prepotentemente nella vita di Serena, mentre Michele farà un interessante servizio per il suo programma radio dedicato all'arte presepiale napoletana. Per finire, Ferri farà il suo ingresso trionfale come nuovo socio di maggioranza dei Cantieri. A seguire le anticipazioni di queste speciali puntate che chiuderanno il 2020.

Lunedì 28 dicembre: Leonardo stravolto

Negli episodi di fine anno di Un posto al sole, Silvia (Luisa Amatucci) rifletterà sulla riorganizzazione del caffè Vulcano in seguito all'addio di Cristina. Leonardo (Erik Tonelli), dopo essersi lasciato andare in seguito alla fine della sua relazione con Serena (Miriam Candurro), tornerà per chiedere aiuto a quest'ultima. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si mostrerà molto a suo agio nel ruolo del capo dei Cantieri e inizierà a manipolare Lara (Chiara Conti) affinché non sveli il suo piano a Marina Giordano (Nina Soldano).

Michele (Alberto Rossi), grazie all'aiuto di Raffaele (Patrizio Rispo), organizzerà un servizio sulla tradizione presepiale campana, per il suo programma radiofonico.

Martedì 29 dicembre: il futuro di Diego

Lara resterà fortemente infastidita dall'atteggiamento di Roberto Ferri e inizierà a tramare nell'ombra. Nel frattempo l'uomo farà di tutto per ottenere l'approvazione di Marina e dei suoi operai.

Serena, resasi conto della situazione disastrosa di Leonardo, accetterà di aiutare l'uomo. Nel frattempo Silvia sembrerà decisamente scettica in merito al futuro lavorativo di Diego Giordano (Francesco Vitiello) all'interno del suo locale.

Mercoledì 30 dicembre: Vittorio organizza il veglione

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) si impegnerà anima e corpo per realizzare un mega veglione di Capodanno.

Il ragazzo però dovrà affrontare Alex (Maria Maurigi) che si mostrerà molto meno entusiasta del suo ragazzo dinanzi a tale idea. Inoltre il giovane Del Bue dovrà fare i conti anche con la preoccupazione dei vari condomini di Palazzo Palladini. Tuttavia il ragazzo non si scoraggerà e porterà avanti il suo progetto. Giulia sarà molto dispiaciuta nel vedere la piccola Bianca triste per la lontananza dei suoi genitori. La donna deciderà quindi di contattare Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo).

Giovedì 31 dicembre: Un posto al sole non andrà in onda

Giovedì 31 dicembre Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio, come consuetudine, al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'episodio verrà però recuperato venerdì 1º gennaio, con un doppio appuntamento.

Venerdì 1º gennaio, puntata doppia: il piano di Roberto a rischio

Nel doppio episodio di Un posto al sole, che andrà in onda venerdì 1º gennaio, Roberto porterà avanti il suo progetto. Tuttavia un evento inaspettato potrebbe stravolgere i suoi piani, rimettendo in gioco Marina e Fabrizio. Nel frattempo Vittorio continuerà con il suo progetto di organizzare un mega veglione per Capodanno. Nel frattempo Renato (Marzio Honorato) cercherà di sbarazzarsi dei fuochi d'artificio troppo rumorosi che ha comprato incautamente.