Questo Natale, i protagonisti di Un posto al sole faranno compagnia agli appassionati della soap anche nel periodo natalizio. Gli episodi della soap partenopea andranno in onda regolarmente anche giovedì 24 e venerdì 25 dicembre. Le trame procederanno seguendo una timeline reale, così gli abitanti di Palazzo Palladini saranno intenti a organizzare il cenone e scambiarsi i regali. Ovviamente, in queste puntate, verrà dato ampio spazio al Natale ed in particolare sarà fatto in una storyline che vedrà protagonista Raffaele Giordano. Il portiere di Palazzo Palladini, grande appassionato di presepi, dovrà fare i conti con una piccola disavventura che potrebbe mettere a rischio la sua amata tradizione.

Nel frattempo suo figlio farà di tutto per far saltare il Natale a Indica, mentre Alberto porterà Clara nella nuova casa. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 21 al 25 dicembre alle 20:45 su Rai 3.

Trame Un posto al sole dal 21 al 25 dicembre: il presepe di Raffaele a rischio

Nelle prossime puntate di Upas, Palazzo Palladini sarà teatro di un piccolo "dramma" quando Raffaele (Patrizio Rispo) si accingerà a dare gli ultimi ritocchi al suo amato presepe. Mentre fervono i preparativi per il cenone, l'uomo si accorgerà con grande disappunto che il pastore raffigurante il bambino Gesù si è rotto. Giordano sarà disperato, dal momento che quella statuina gli era stata donata in eredità da suo padre, inoltre Natale è vicino e non sarebbe pensabile avere un presepe senza bambinello.

Lo stesso Patrizio Rispo ha rivelato però che il problema verrà risolto e la tradizione sarà salva, anche se non ha voluto specificare in che modo il suo personaggio riparerà al problema.

Un posto al sole, spoiler 21-25 dicembre: Clara nella nuova casa

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas, in onda nel periodo natalizio, rivelano che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) deciderà di invitare Clara (Imma Pirone) nel suo nuovo appartamento.

Questo dettaglio risulta decisamente interessante, dal momento che l'uomo finora non ha voluto che la sua compagna mettesse piede in quella casa. Purtroppo gli spoiler non svelano ulteriori dettagli e bisognerà attendere per capire se Palladini inviterà la donna in casa solo per festeggiare il Natale o se, in uno slancio di bontà natalizia, le chiederà di trasferirsi e venire a vivere con lui, come una vera famiglia, assieme al piccolo Federico.

Anticipazioni Upas puntate di Natale: Renato fa una sorpresa a Niko

Purtroppo non per tutti gli abitanti di Palazzo Palladini sarà un lieto Natale. Niko (Luca Turco), dopo aver chiuso definitivamente con Susanna (Agnese Lorenzini), porterà Jimmy (Gennaro De Simone) a fare una visita speciale. Renato (Marzio Honorato) deciderà di fare una sorpresa a suo figlio per Natale. Nel frattempo la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) si sentirà sola, mentre Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) elaborerà una strategia per evitare di dover trascorrere le festività a Indica.