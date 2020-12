Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip e in queste ore a far discutere sono state alcune frasi di Samantha De Grenet rivolte nei confronti di Stefania Orlando. Questa mattina, le due primedonne del reality show condotto da Alfonso Signorini, sono arrivate ai "ferri corti" e tra di loro c'è stata un'accesissima discussione legata ai temi della pulizia della casa più spiata d'Italia. Subito dopo le due hanno provato a chiarirsi ma non c'è stato verso e successivamente Samantha si è lasciata andare ad un durissimo sfogo nei confronti di Stefania, al punto che potrebbe rischiare la squalifica dal reality show.

Bufera al GF Vip: Samantha De Grenet fuori controllo e rischierebbe la squalifica

Nel dettaglio, durante il confronto, Stefania ha ribadito ancora una volta di essere un tipo di persona che dice quello che pensa. "Non decidi tu i motivi delle nomination" ha proseguito la Orlando rivolgendosi alla sua "nemica" all'interno della casa del GF Vip.

Immediata la reazione di Samantha che a sua volta ha ribattuto dicendo: "Io non parlo con le persone come te". Ma la Orlando non è stata zitta e ancora una volta ha risposto a tono alla De Grenet.

"Perché sei abituata a parlare con chi ti da ragione. Te ne vai perché non reggi il confronto" ha chiosato Stefania nel momento in cui la De Grenet è andata via, mettendo così la parola fine al confronto che stavano cercando di avere dopo la lite di questa mattina.

La lite tra Samantha e Stefania Orlando al GF Vip

Tuttavia il peggio è arrivato nei minuti successivi, quando Samantha si è appartata con Sonia Lorenzini all'interno della casa del Grande Fratello Vip e ha usato termini ed espressioni decisamente molto forti nei confronti di Stefania, che potrebbero costarle caro.

"Le sarei saltata al collo" ha esordito la De Grenet aggiungendo che nessuno deve permettersi di toccare suo figlio e in generale la sua famiglia.

"Potrei metterti le mani addosso" ha aggiunto parlando con Sonia.

'Io ti uccido', le due parole di Samantha contro Stefania

"Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo che insegnamenti dai a tuo figlio. Oh, ma io ti uccido", è arrivata a dire Samantha, dimostrando di essere fuori controllo e quasi dimenticandosi del fatto di essere in una trasmissione televisiva, seguita da milioni di spettatori.

Non contenta, poi, la De Grenet ha rincarato la dose rivolgendosi direttamente alla produzione del GF Vip, alla quale ha detto: "Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla".

Parole molto forti che potrebbero essere prese seriamente in discussione dagli autori del reality show di Canale 5 e a questo punto non si esclude che Samantha possa rischiare davvero di essere squalificata dal gioco.