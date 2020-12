Le anticipazioni spagnole di Una vita riportano la tragica notizia della morte di Bellita, ma non tutto sarà come sembra. La dipartita della moglie di José sarà avvolta nel mistero e tutto si chiarirà nel momento in cui Rosina indagherà sulla morte dell'ex cantante, scoprendo che la donna è viva e vegeta e che ha solo inscenato la propria morte per sfuggire a un fan che la perseguitava.

Una vita, spoiler: Josè annuncia la morte di Bellita

Per i telespettatori di Una vita, nel corso delle prossime settimane, non mancheranno i colpi di scena. Tutto avrà inizio quando Cinta ed Emilio si trasferiranno in Argentina, seguiti poco dopo anche da Bellita e Josè Miguel, i quali vorranno stare vicino alla figlia in occasione della sua gravidanza.

Insieme alla coppia, ci sarà anche la nuova domestica Alodia.

Dopo un breve salto temporale, ci si ritroverà nuovamente ad Acacias, dove José Miguel annuncerà l'improvvisa scomparsa di Bellita. Dal racconto dell'uomo, pare che la moglie sia morta nel sonno, ma il comportamento tenuto da José Miguel desterà i sospetti di Rosina.

Trame spagnole: Rosina indaga sulla morte di Bellita

Nel dettaglio, José organizzerà in fretta e furia la veglia funebre di Bellita, durante la quale non si mostrerà affranto, come invece ci si aspetterebbe. L'uomo infatti, sembrerà essere quasi sereno e sorridente al fianco della domestica Elodia, tutto si complicherà nel momento in cui i due verranno sorpresi da Rosina scherzare felici a poche ore dal funerale di Bellita.

Oltre a ciò, Josè non parteciperà nemmeno alla messa in ricordo della defunta moglie e ciò aumenterà i sospetti di Rosina, la quale deciderà di indagare per scoprire la verità sulla morte di Bellita.

Con il prosieguo delle puntate di Una vita, Rosina si convincerà del fatto che José abbia ucciso la moglie per poter vivere la sua storia d'amore con Alodia, ma la donna sarà ben lontana dalla verità.

Non tarderà infatti ad arrivare il momento in cui Rubio scoprirà che Bellita avrà solo finto la sua morte.

Una vita, anticipazioni: Rosina scopre che Bellita ha inscenato la propria morte

Rosina, con le sue indagini, metterà in agitazione il padre di Cinta, il quale si vedrà costretto a catturare la donna e trascinarla nel suo appartamento. L'uomo vorrà spiegarle con calma ciò che sta accadendo nella sua famiglia, ma Rosina si metterà ad urlare.

La donna si calmerà solo quando si troverà faccia a faccia con Bellita. Non si tratterà di un fantasma, ma della cantante in carne e ossa, la quale rivelerà di aver inscenato la propria morte in accordo con José, per sfuggire alle minacce di un fan.

In seguito verrà detta la verità anche all'amica Susanna. Le due donne, ascolteranno le motivazioni dei coniugi Dominguez, ma per sapere come proseguirà questa intricata storyline, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.